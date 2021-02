Telemadrid traslada a la Comunidad un borrador del contrato programa en el que pide estabilidad para su plantilla

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Pablo López, ha indicado este martes que ya han trasladado a la Comunidad de Madrid un borrador del contenido y renovación del contrato-programa previsto para el periodo 2021-2024, para el que todavía no ha habido acuerdo y en el que, entre otros aspectos, piden estabilidad para su plantilla.

Así, en la Comisión de la Asamblea de Madrid sobre el ente, López ha remarcado que no se busca "cerrar cualquier documento" sino "sentar las bases de la empresa" de cara al futuro con ejes como la digitalización o la mejora de la productividad. En este último caso entiende que sería necesario la citada estabilidad, ya que un 50% de los trabajadores del ente tienen "contratos temporales".

"No tengo ninguna intención de tardar dos años en firmar el contrato programa, pero no podemos firmar un documento que no aborde cuestiones trascendentales para la viabilidad y eficiencia de la empresa pública", ha rechazado López, quien ha detallado que la propuesta transmitida a la Comunidad abre cuatro "grandes cuestiones".

Entiende el director general que primero se tiene que impulsar el plan de transformación digital en los próximos cuatro años para adecuar la industria a los nuevos hábitos de consumo de la información.

"Telemadrid ocupa una posición puntera en ese ámbito, pese a que no hemos podido ejecutar el plan de renovación tecnológica que presentamos al Gobierno, ni siquiera pedimos mayores aportaciones sino que se permitiera hacer una operación de leasing o renting que no impidiera en posterioridad otra actuación. No hubo respuesta", ha cargado.

REFORZAR LA FUNCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

A continuación, ha apostado por reforzar la función de "servicio público" a través de la innovación y la transición a una compañía "plenamente digitalizada" a través de una "cultura del proceso", una cuestión que cree "inevitable" y que genera "beneficios internos y externos" como una organización más eficiente o una mayor satisfacción de los profesionales.

Además, ha fijado como objetivo una "cultura basada en datos" vinculado a los resultados y las necesidades de cada área para medir el cumplimiento de objetivos.

Esta transformación también pasaría por la integración de la redacción como "parte central" y deben ser "únicos" y gestionarse en cualquier canal de la compañía. Algo que deberá estar vinculada a crear un "mapa de canales" y una plataforma única de publicación online que se adapte de "forma sencilla y sin coste significativo" para poder distribuir los contenidos "más allá de la territorialidad".

ESTABILIDAD LABORAL

Entre los ejes se encuentra también la estabilidad laboral y López ha marcado como objetivo bajar la temporalidad "por debajo del 8%" cuando actualmente "roza el 50%". Esta bajada no sería, según el director general, un incremento de los costes sino "mejorar las condiciones".

Incluiría la "nueva orientación" a través de la adecuación de la estructura adaptando posiciones en áreas que "no se corresponden ya con el diseño organizacional" y que también estaría atado a la "renovación generacional"; que, a su vez, pasaría por establecer un proceso reglado para las autorizaciones de contratación de personal que evitase la "parálisis operativa"

"Hay que conseguir que Telemadrid pueda cumplir su papel institucional en los eventos de interés informativo, así como nuevos formatos, bien en producción interna o coproducción", ha aseverado.

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

El último punto que ha citado es la suficiencia presupuestaria, y ha deslizado que RTVM es la radiotelevisión autonómica "más barata per cápita de la Unión Europea en al zona más rica de España".

Ante esto, ha puesto el foco en la necesidad de cerrar las cantidades de los ejercicios 2021, 2022 y 2022; además de permitir, vía mecanismo, a RTVM asumir el impacto de la "no deductibilidad" del IVA, como en otras televisiones autonómicas.

Al respecto, ha indicado que no quiere que "cueste a los madrileños ni un euro más de lo estrictamente necesario" y que es preciso que haya una "actuación coordinada" para que el plan de transformación digital se aplique.

Por último, ante la afirmación de la diputada del PP Almudena Negro de que la Comunidad garantiza la continuidad de los puestos de trabajo de RTVM, López le ha reprochado el "paternalismo" del Ejecutivo regional cuando "no está garantizando nada, está cumpliendo su obligación".

"Están cumpliendo con su función de financiar un servicio público que se está prestando", ha zanjado el director general, quien ha añadido que no se ha realizado aún "ninguna aportación" en 2021.