La Comunidad espera acordar "cuanto antes" contrato-programa con Telemadrid y dice que su intención "no es rupturista"

Quieren contar con una televisión "plural, sostenible, profesional, despolitizada y transparente"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha trasladado este martes que espera acordar el nuevo Contrato-Programa de Radio Televisión Madrid "cuanto antes", ya que dice que su intención no es "rupturista" y quieren contar con una televisión "plural, sostenible, profesional y transparente".

Así lo ha trasladado Carballedo durante la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid este martes, donde ha reconocido el esfuerzo "de todos los trabajadores" de la cadena pública. La consejera ha asegurado que se sigue trabajando en ese borrador del contrato programa y espera que se apruebe "cuanto antes" y recojan algunas de las consideraciones del Gobierno regional.

Para Carballedo, la programación puramente local ha de ser básica en el contrato programa, ya que RTVM debe contribuir "en la necesaria vertebración de la región que dé a conocer sus pueblos y cultura".

"Nuestras aportaciones no van en línea rupturista. Nuestra intención es que se siga dotando a RTVM de esas herramientas necesarias que sirvan al servicio público de calidad y han de cumplir la ley de estabilidad y dotarle de esa eficiencia", ha sostenido.

En este punto, Carballedo ha defendido que el contrato-programa 18-20 ha sido cumplido en lo que al Gobierno de la Comunidad respecta. "Seguimos creyendo firmemente en el propósito de que dentro de ser una cadena pública, sea plural, un ente sostenible y profesional, que esté despolitizada y que sea transparente. Un modelo inédito en este país que queremos preservarlo", ha lanzado.

Por último, la consejera ha destacado que la Comunidad ha sido "proactiva" para conocer "cuanto antes" este borrador y ha defendido que en total han destinado más de 81 millones de febrero a diciembre 2020 a la cadena. Las premisas del Gobierno son "desarrollar una programación eminentemente local, también en el ámbito de la cultura" y la necesidad de la "digitalización y renovación tecnológica de la cadena".

COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID

El comité de empresa de Telemadrid ha acusado al Gobierno regional de impedirle cumplir con su obligación por no autorizar diez contratos de dos días para retransmitir el acto de entrega de los Premios de Periodismo APM, celebrado este martes con presencia de los Reyes y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el comité de empresa y las Secciones Sindicales han hecho un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas de la Comunidad de Madrid para poner fin a la "irresponsabilidad institucional" del Gobierno de la Comunidad y RTVM "pueda ofrecer el servicio público esencial que le encomienda la Ley de Creación de RTVM".

El director general de Telemadrid, José Pablo López, ya dijo esta mañana que no tenía "ninguna intención de tardar dos años en firmar el contrato programa", pero que no podían "firmar un documento que no aborde cuestiones trascendentales para la viabilidad y eficiencia de la empresa pública".

Entiende el director general que primero se tiene que impulsar el plan de transformación digital en los próximos cuatro años para adecuar la industria a los nuevos hábitos de consumo de la información.