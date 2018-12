Tensa reunión entre FMM, Red de Inmigración y Comunidad de Madr por la distribución de MENAS por los municipios

Actualizado 12/12/2018 17:54:25 CET

La Federación Madrileña de Municipios, la Red de Inmigración y la Comunidad de Madrid han mantenido este miércoles una tensa reunión por la distribución de menores extranjeros no acompañados por la región.

Debido a la "sobreocupacion" del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, la Comunidad de Madrid lleva meses trabajando con entidades sociales para la creación de plazas donde ubicar a los menores por toda la autonomía pero algunas localidades se han opuesto a ello de manera frontal por diferentes motivos.

Entre ellos, los ayuntamientos de Pozuelo, Tres Cantos o Somosierra. El alcalde de este último, el socialista Paco Sanz, ha asistido al encuentro entre las tres administraciones para exponer su posición. Así, la reunión, que prendía ser el punto de partida para establecer un marco de colaboración constante, ha acabado sin que se hayan acercados posturas.

Aunque, posteriormente, los presentes se han emplazado a realizar reuniones. La primera tendrá lugar cuando acabe el año, de carácter más técnico para desbloquear situaciones, preparar documentación e intentar llegar a acuerdos.

Así, desde la Red de Inmigración, el presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Daniel Méndez, y su secretario general, Rafael Escudero, han expuesto uno de sus últimos informes que recoge la previsión de que el año que viene se atenderán a un 14 por ciento más de menores en la Comunidad.

Además, han hecho hincapié en la necesidad de sentar las bases para establecer mecanismos de atención cuando estos cumplan 18 años. "Más del 90 por ciento de menores tienen una inserción más del 90 por ciento", han reivindicado.

Para la atención de menores, han pedido a los consistorios actuar con coordinación y de manera ordenada llegando a acuerdos específicos. De esta manera, "todo sería más ágil y los servicios no entrarían en sobresaturación".

ROTUNDA NEGATIVA A ACOGER MENAS DE SOMOSIERRA

Pero tras él ha tomado la palabra el primer edil de Somosierra quien ha asegurado que si siguen recibiendo menores se llegará a una situación "desbordante" y ha expresado la rotunda negativa de sus vecinos a acoger a estos menores, incluso llegando a decir que algunos de ellos estaban "colocando rejas" en sus ventanas. Según ha expuesto, se trata de un pueblo pequeño de una población de 50 habitantes a la que se podrían llevar 50 menores.

Por su parte, el secretario general de la FMM, Juan Carlos Muñoz, ha defendido que "no hay ningún municipio" que se oponga a que se lleven menores pero que es necesario analizar cada caso. En este concreto, ha indicado que en la localidad no hay asistencia médica o que se van a quedar anclados cuando llegue la nieve. "No van a durar ni quince días", ha espetado el alcalde.

El director general de la Familia y el Menor, Alberto San Juan Llorente, ha agradecido a las entidades su colaboración y ha recordado que ningún consistorio ha ofrecido emplazamientos. "Son niños que vienen a España a buscarse un futuro mejor y la Comunidad se lo va a dar. Esos niños van a tener los mismos derechos que cualquier niño español", ha clamado.

En este punto, ha defendido que la residencia de Somosierra, que "parece un hotel de cinco estrellas" y que sería un recurso temporal, contaba con todas las garantías para trasladarlos. La Comunidad pondría todos los recursos, tanto asistencia sanitaria como profesores y rutas, ha subrayado el director general.

"Lo que ha sucedido es que determinados municipios no quieren que vayan. No permiten la entrada de estos niños ni garantizando de antemano la Comunidad que no va a haber delincuencia, porque no son delincuentes. Es tremendamente triste", ha expuesto.

San Juan Llorente ha remarcado que "el desconocimiento genera miedo" pero no les van a "dejar tirados". "Quitaros ese miedo porque el 95 por ciento son chicos excelentes", les ha indicado a los presentes.

A estas palabras ha contestado el primer edil: "Yo me debo a mi pueblo, aquí hay 179 municipios y han ido a escoger el más frío, el más alto y el de menos habitantes".

Por su parte, algunas de las entidades presentes en la reunión han hecho hincapié en que sí hay municipios que quieren acoger a estos menores como son El Boalo o Navacerrada. Así, han abogado porque se trabaje conjuntamente, más allá del marco de competencias propio.