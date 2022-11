Toda la Corporación de Cibeles se congela el sueldo por tercer año consecutivo

Los funcionarios recibirán el incremento adicional del 1,5% "en un solo pago en la primera nómina que sea posible"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís así como los delegados de área de Gobierno y demás concejales de la Corporación (57 en total) se congelarán el sueldo por tercer año consecutivo.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el regidor de la capital, quien ha defendido que los 57 concejales de la Corporación no verán incrementado su sueldo al tiempo que ha criticado al Gobierno de la Nación al considerar que "no debería haberse aplicado esa subida salarial" porque "no se puede pedir a la gente que haga esfuerzos y luego subirse el sueldo".

Además, ha aseverado que "el problema no son los sueldos de la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) y el alcalde, sino el del presidente del Gobierno", de quien ha recordado que "tiene la casa pagada, la manutención pagada, los desplazamientos pagados". "Y me parece muy bien porque es el presidente, pero ¿de verdad no puede renunciar a una subida del 2% con la que está cayendo?", ha requerido.

La retribución anual bruta del alcalde es de 108.517,80 euros, de 106.238,88 euros para el presidente del Pleno, misma cuantía que recibe el primer teniente de Alcaldía (vicealcaldesa).

Los portavoces de los grupos municipales reciben 101.811,36 euros, la misma cantidad establecida para los delegados de área. Algo menos, 99.597,60 euros, reciben los delegados de área delegada. El sueldo bruto para los presidentes de distrito es también de 99.597,60 euros.

Por su parte, los concejales sin responsabilidad de gestión pública tienen un sueldo bruto anual de 67.291,80 euros.

1,5% PARA RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

Si bien, la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado un incremento del 1,5% en las retribuciones del personal al servicio público del Ayuntamiento de la capital en 2022 con carácter adicional al incremento del 2% que se acordó en enero.

Se ha aprobado fijar, para el año 2022 con efectos desde el 1 de enero, ese incremento adicional del 1,5% de las retribuciones íntegras respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021 tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a su antigüedad.

Y se hará efectivo en un solo pago en la primera nómina que sea posible para todos los empleados públicos, alrededor de 30.000. La Dirección de Costes y Gestión del área de Personal y Hacienda está trabajando para que los funcionarios la puedan percibir en el mes de noviembre.

En este sentido, el presupuesto municipal, con las partidas previstas para este año en las que no se contaba con este incremento adicional de las retribuciones, hará frente a los más de 36 millones de euros que puede alcanzar el incremento adicional de las retribuciones del personal del sector público del Ayuntamiento.