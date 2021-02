Todos los grupos del Ayuntamiento de Alcalá, salvo el PP, piden el cese de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes en pleno extraordinario una moción para exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el "cese inmediato" de la gerente del hospital Príncipe de Asturias, Dolores Rubio, con los votos a favor de PSOE, Unidad Podemos, Vox y Cs y los votos en contra del PP.

El portavoz del Grupo Socialista, Alberto Blázquez, ha recordado la grabación difundida por la 'Cadena Ser' donde Rubio manifiesta "graves acusaciones hacia los propios trabajadores del hospital", así como "una serie de consideraciones hacia que los pacientes del hospital se vean privados del uso de su teléfono móvil para contactar con sus familias".

En concreto, en la grabación de una reunión del equipo directivo se escucha a la gerente plantear: "Pues se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?". Por otro lado, desliza que el personal del centro podría estar boicoteando los traslados de los pacientes al Hospital Enfermera Isabel Zendal.

El Grupo Popular ha argumentado su posición en contra de pedir el cese o la dimisión de Rubio aduciendo que se trata de "una parte de una grabación de una conversación privada en el ámbito de trabajo", y que lo que se conoce es un "corte específico de una conversación", según ha expuesto el portavoz del PP Marcelo Isoldi.

"Esa grabación es lo que estamos valorando y criticando, pidiendo una serie de responsabilidades", ha apuntado Isoldi, quien ha recalcado que el retirar el móvil a los pacientes "no es en ningún momento ninguna instrucción que se haya puesto en práctica por parte del hospital, ni existe ningún protocolo".

"No ha sucedido en ningún momento; es más, el propio hospital está ofertando a las familias la posibilidad de un servicio de videollamada cediéndole una tablet a los pacientes para que puedan estar en contacto", ha señalado.

Por otro lado, ha alegado que no es competencia del Ayuntamiento cesar a la gerente, lo cual corresponde a la Consejería de Sanidad, y en cuanto a pedir la dimisión, ha considerado que "se trata de una cuestión personal", por lo que ha tachado el pleno de "performance" o "teatrillo", y ha acusado al alcalde, Javier Rodríguez Palacios, de liderar "una nueva polémica".

A su juicio, la iniciativa se trata de "una cuestión totalmente política" que va contra la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid y la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde ha intervenido en respuesta al portavoz popular por alusiones y para centrar el debate en "lo que hace una gerente política puesta a dedo por la Comunidad de Madrid y defendida por Isabel Díaz Ayuso", en un hospital donde "están sucediendo cosas horribles".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista ha calificado de "inhumano" el querer privar a los pacientes de su teléfono móvil para comunicarse con sus familiares y ha tachado las declaraciones de Rubio de "inaceptables e indecentes".

Asimismo, ha indicado que la petición de dimisión responde al "clamor unánime" de la gente que se ha concentrado este mismo día en la Plaza de Cervantes y de las más de 35.000 firmas que respaldan la petición de cese o dimisión de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias lanzada a través de la plataforma Change.org.

Blázquez, que se ha referido a Rubio como una "comisaria política", ha defendido que sus declaraciones son "impropias del cargo que representa", y ha insistido en que es "absolutamente inaceptable que, primero, acuse a los sanitarios de boicoteadores y, segundo, que lo quiera es quitarles el teléfono móvil a esas personas, mayores en muchos casos, que se encuentran aisladas en habitaciones, que se encuentran desamparadas, con miedo, incertidumbre sobre si van a sobrevivir a la Covid-19".

Asimismo, ha subrayado que Ayuso es "la responsable" de que Rubio siga al frente del hospital que da servicio a 250.000 personas y 12 municipios de la comarca, y ha aludido a la "forma anómala" de su nombramiento, "incumpliendo la normativa existente para llegar al cargo".

A este respecto, ha recordado que Rubio forma parte de la Comisión Nacional de Sanidad del PP desde 2007 y es la presidenta del Foro Abierto de la Sanidad del PP de Madrid, y fue directora general de Salud Pública en La Rioja y Castilla-La Mancha.

Desde Unidas Podemos, Teresa López Hervás ha denunciado, aparte de las "deplorables declaraciones" que han salido a la luz, la "opacidad" del hospital en lo que respecta a los datos de la pandemia desde la llegada de Rubio al cargo, lo que, según ha subrayado, no se ha producido "por casualidad" sino que "la ha puesto el PP".

A su juicio, el PP de Alcalá está demostrando que velan más por lo que dicen y dictaminan los suyos de arriba que por los propios alcalaínos, porque "la dimisión de Dolores Rubio es más que necesaria", ya que "los pacientes tienen el completo derecho de consensuar con sus familiares si quieren ir o no al Zendal".

Así, ha calificado de "vil e inaceptable" intentar "llevarse por la puerta de atrás y a espaldas de los familiares a una persona vulnerable" al Hospital Isabel Zendal.

VOX DENUNCIA "LOS MÉTODOS DE LA IZQUIERDA"

El portavoz de Vox, Javier Moreno, ha manifestado que no les gustan "los métodos de la izquierda de utilizar grabaciones", pero ha tildado las declaraciones de Rubio de "inaceptables y merecedoras de cese", ya que "no es de recibo que anime, imponga, fuerce y dé órdenes para que no haya contacto ni comunicación entre los enfermos de Covid y sus familiares con el fin de que salgan del hospital a toda costa".

Además, ha subrayado que lo que está pidiendo la gerente es que "se transgreda la Ley de Autonomía del Paciente", por lo que ha aseverado que las declaraciones "son graves", así como "una falta de respeto a los enfermos de Covid, a sus familiares y a los alcalaínos".

"El PP tendrá que decidir si está con la señora Díaz Ayuso, que ha dado la orden de que no se cese a la gerente, o con los alcalaínos", ha lanzado, para agregar que la postura de los populares es complicada porque saben que las declaraciones que "son inasumibles, inaceptables y bochornosas", pero "Ayuso ha decidido mantenerla en el puesto".

El portavoz de Cs, Miguel Ángel Lezcano ha incidido en que las declaraciones de Rubio son "inaceptables", además de una "falta de respeto total y absoluta a las familias", y ha recordado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, "ha sido de los primeros y ha sido contundente y ha pedido la dimisión de esta señora".

En cambio, a su juicio, es "lamentable que el PP de Alcalá de Henares deje una vez más tirada a la ciudad de Alcalá de Henares", y le ha pedido que defienda a sus votantes y a la ciudad.

CS REPROCHA A LA GERENTE QUE NO SE HAYA DISCULPADO

Lezcano ha reproducido parte de la conversación, para sostener que "es incompatible con permanecer en el cargo, no vale decir que es un conversación privada, no lo es, una reunión de trabajo", al tiempo que ha recordado que la gerente ni siquiera se ha disculpado.

Al término del pleno extraordinario, el alcalde ha señalado en declaraciones a los medios que todos los partidos, excepto el PP, piden el cese de la gerente, porque "no cabe en ninguna cabeza que siga manteniéndose en la gestión de un hospital público una persona que denigra a los pacientes, que denigra a los trabajadores", y ha pedido a la presidenta regional que rectifique. Asimismo, ha denunciado una "caza de brujas" hacia las personas que han sido críticas, y ha señalado que "esto tiene que terminar".

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, manifestó el viernes que "no ha lugar" para pedir el cese de la gerente por una "conversación privada" y señaló, como alto directivo de la Consejería, que "no hay ninguna instrucción de que se proceda en la manera que queda reflejada en esa conversación".