Torrejón manda un mensaje de tranquilidad a la población tras confirmarse dos casos en el municipio

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, tal y como están haciendo las autoridades sanitarias, tras confirmarse la existencia de dos casos confirmados de coronavirus en el hospital de la localidad.

Así lo ha indicado en un comunicado tras conocer que la Comunidad de Madrid ha elevado a cuatro los casos positivos por el coronavirus con dos nuevos casos que estaban ingresados en el Hospital de Torrejón, uno de ellos ingresado en la UCI con una situación clínica de gravedad. Los dos pacientes no han viajado a las zonas con brotes declarados, por lo que en principio no son importados.

Ambos pacientes, de 50 y 77 años se encuentran aislados en el centro hospitalario, no han tenido contacto entre ellos y los dos cuentan con patologías previas. Los dos ingresaron este mes en hospital en febrero, el anciano grave el 15 de este mes y el otro varón, que está en planta aislado, lo hizo el 24 de febrero.

Los dos pacientes no han viajado a las zonas con brotes declarados, por lo que en principio no son importados, y se está en fase de investigación epidemiológica y se está realizando estudios de contacto de estos casos entre el personal del hospital y en el entorno familiar o social de los pacientes para poner en marcha medidas de control y prevención.

De hecho, la Dirección General de Salud Pública no descarta que se trate de un contagio local al no haber viajado a la zona de riesgo, por lo que la investigación se centra en determinar si hay un contacto previo con un caso confirmado. También se analiza si sus familiares han viajado a alguna de las zonas de riesgo por coronavirus y las neumonías no filiadas.