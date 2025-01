Tradición y vanguardia se fusionarán sobre los escenarios de Madrid con 41 conciertos en la 35ª edición de FIAS

El evento se celebrará del 6 de marzo al 10 de abril en seis espacios de la capital y en otros ocho municipios madrileños

La Comunidad de Madrid será el epicentro musical de lo sacro con la 35ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), que se celebrará del 6 de marzo al 10 de abril en seis espacios de la capital y en otros ocho municipios. Este evento, que ya es un referente cultural, ofrecerá un total de 41 conciertos, 9 estrenos absolutos y los aniversarios de Carlos Patiño y Alessandro Scarlatti.

Bajo la dirección artística de Pepe Mompeán, el festival invitará al público a redescubrir la música clásica y explorar sus conexiones con los sonidos actuales a modo de puente entre tradición y vanguardia. De este modo, compositores clásicos como Scarlatti, Bach y Carlos Patiño compartirán protagonismo con artistas y grupos contemporáneos como Le Parody, Big Brave y Bab L'Bluz.

En un comunicado, el Gobierno regional ha avanzado que la programación incluirá nueve estrenos absolutos y contará con la participación de músicos procedentes de España, Alemania, Suiza, Portugal, Chile, Estados Unidos, Marruecos, Francia, Canadá e Italia.

Entre los espacios de la capital que albergarán los recitales se encuentran la Basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real, la Iglesia del Santísimo Sacramento, la Iglesia de Santa Bárbara, Teatros del Canal y el Centro Cultural Paco Rabal.

Por otro lado, el Arte Sacro también llegará a los municipios de La Cabrera, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Galapagar, Las Rozas, Pinto, Parla y Becerril de la Sierra.

HOMENAJES A SCARLATTI Y CARLOS PATIÑO

Este año, el festival conmemorará los aniversarios de dos grandes figuras de la música, por un lado, los 300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti y, por otro, los 350 años del fallecimiento de Carlos Patiño, maestro de la Real Capilla entre 1634 y 1675.

En homenaje a estos compositores, Los Afectos Diversos interpretarán la 'Misa de batalla' de Patiño, mientras que La Grande Chapelle dedicará su actuación a sus obras en lengua castellana, principalmente tonos y villancicos. Asimismo, el Delirivm Ensemble presentará un programa centrado en Scarlatti y su hijo Domenico, incluyendo el célebre 'Magnificat' y la 'Misa de Madrid'.

La Ritirata, dirigida por el violonchelista Josetxu Obregón, acompañado por las sopranos Núria Rial y Alicia Amo, ofrecerá el oratorio 'Il giardino di rose'.

UN FESTIVAL QUE AÚNA PASADO Y FUTURO

La dramaturgia del Siglo de Oro también estará presente es el FIAS con 'El gran teatro del mundo', de Calderón de la Barca, en dos versiones y con música española. Por una parte, Ballarte Ensemble interpretará una versión libre de este texto, mientras que la otra aportación, sobre el mismo auto sacramental, será a cargo de For the Fun of It.

El festival confirma su apuesta por explorar el legado de lo sagrado desde una mirada contemporánea, por lo que también mirará hacia el futuro con propuestas actuales que incluyen una serie de conciertos dobles en los Teatros del Canal.

Artistas como Fajardo, Sofía Comas, Pablo Egea y Crudo Pimento llevarán al escenario composiciones modernas que dialogan con lo sacro. Por su parte, grupos internacionales como Colin Stetson (Canadá) y María Mazzotta (Italia) enriquecerán la experiencia con sonidos que trascenderán fronteras.

El Gran Teatro del Mundo será el encargado de clausurar el festival el próximo 10 de abril con una obra que recupera la música compuesta para la reina Mariana de Neoburgo durante su exilio en Bayona (Francia).