Tres rutas turísticas en tren desde Madrid invitan este sábado a conocer la Alcarria, Los Pedroches y Alcalá

Archivo - Archivo.- Tren de Cervantes - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe invita este sábado a conocer el patrimonio cultural y gastronómico de la Alcarria (Guadalajara), la comarca cacereña de Los Pedroches y el Alcalá de Henares de Miguel de Cervantes con tres rutas de sus Trenes Turísticos en viajes de ida y vuelta en el día desde Madrid.

Una de estas propuestas invita a conocer la oferta cultural de Guadalajara este sábado a bordo del Tren de la Alcarria con un recorrido que incluye visitas guiadas al Palacio del Infantado, el Convento de la Piedad, el Palacio de la Cotilla, la Capilla de Luis de Lucena y la cripta ducal de los Mendoza, en la iglesia de San Francisco.

El tren saldrá de Atocha Cercanías a las 09.42 horas, con parada en Madrid Chamartín-Clara Campoamor a las 09.58 horas, y llegada a la estación de Guadalajara a las 10.35 horas. El regreso será a las 20.15 horas desde la estación de Gudalajara, con parada en Madrid Chamartín - Clara Campoamor a las 20.53 horas y llegada a Madrid Atocha Cercanías a las 21.08 horas.

El precio es de 50 euros, con descuento para niños menores de 14 años, que podrán viajar por 20 euros. Los menores de cuatro años que no ocupen asiento podrán viajar gratis, según ha informado Renfe.

Ese mismo día circulará también el Tren del Jamón, un producto turístico para acercar a los viajeros a la gastronomía y el patrimonio de la comarca cacereña de Los Pedroches, con un viaje de ida y vuelta entre Madrid y Villanueva de Córdoba.

El paquete incluye el viaje de ida y vuelta en tren, traslados en autobús, visita guiada a una dehesa y a un secadero de jamones, degustaciones de jamón ibérico de bellota y embutidos, así como un recorrido por algunos de los espacios representativos del municipio, entre ellos la Iglesia de San Miguel, el Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil y la Iglesia de las Obreras.

En este caso, la salida será de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes a las 9 horas y llegada a Villanueva de Córdoba a las 10.34 horas. El regreso desde esta localidad será a las 20.01 horas, con llevada a la misma estación madrileña a las 21.46 horas.

El coste es de 100 euroa para los adultos y 60 euros para menores de 14 años. Como en el caso anterior, los menores de cuatro años que no ocupen asiento podrán viajar gratis.

Finalmente, el Tren de Cervantes mostrará la riqueza cultural de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, a través de un viaje y una visita teatralizada con el autor de 'El Quijote' como gran protagonista.

Creado en 1997 y uno de los más veteranos de Renfe, esta iniciativa invita a conocer la ciudad natal de Cervantes a bordo de un tren de Cercanías especial sin paradas entre Atocha y Alcalá amenizado por actores caracterizados como personajes de la obra del escritor español más universal. La temporada se extenderá durante todos los sábados hasta el 5 de diciembre.

El recorrido por el patrimonio cultural de la ciudad es amenizado por estos mismos actores, que descubren la historia de esta ciudad de una forma amena y divertida. Entre otros enclaves, muestran la iglesia donde fue bautizado; la ciudad medieval con sus antiguos barrios judío, cristiano y musulmán; o la ciudad universitaria renacentista, la primera planificada como tal en el mundo y hoy Patrimonio de la Humanidad.

También el Colegio Mayor de San Ildefonso, sus patios y su Paraninfo, donde los reyes de España entregan cada año el Premio Cervantes; la Iglesia de Santa María, la Plaza de San Diego, la Plaza de Cervantes, la Plaza de los Santos Niños donde se sitúa la singular e histórica Catedral Magistral, la Calle Mayor, el Palacio Arzobispal, el Museo Arqueológico Regional o la Casa de la Entrevista.

Los viajeros parten de la estación de Cercanías de Madrid-Atocha Clara Campoamor a las 10.36 para llegar a la de Alcalá de Henares a las 11.15 horas. El tren de vuelta sale de Alcalá de Henares a las 18.30 y llega a Atocha a las 19.09 horas. El recibimiento es a las 10.15 horas junto a la Oficina de Atención al Cliente de la estación de Cercanías Madrid Atocha.

En este caso, por 22 euros (16 euros para menores entre 7 y 11 años; menores de 6 años, gratis) se puede conocer a fondo la ciudad que fue cuna del autor del Quijote, Miguel de Cervantes.