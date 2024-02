UGT critica la subida de precios de vivienda protegida: "No va a resolver el grave problema que hay en Madrid"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha criticado la subida de los precios de las viviendas con protección pública porque "no va a resolver el grave problema que sufren miles de personas y familias para acceder a un piso en la Comunidad de Madrid".

"El Gobierno regional justifica la subida asegurando que con los precios actuales no salía rentable producir este tipo de viviendas. Nos encontramos con municipios en los que el precio de la protegida es igual que el precio de la vivienda libre y, en otras localidades, es mucho más cara", ha indicado en un comunicado.

El sindicato ha defendido que la finalidad de las viviendas protegidas era que sectores de la población con menos recursos "puedan acceder a una vivienda". Sin embargo, ha aseverado que con esta medida "se va a impedir su acceso".

"En la norma se prevé la subida automática de los módulos en función del IPC anual. No obstante, la subida automática no está garantizada para muchos trabajadores de la región que no tienen la cobertura del convenio colectivo o cláusula de revisión para garantizar los incrementos", ha lamentado.

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

La Comunidad de Madrid ha actualizado los precios de las viviendas con protección pública después de 16 años y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementaros varían desde el 26% hasta el 56%.

"El objetivo es impulsar y fomentar la edificación de vivienda protegida de nueva construcción, de forma que se compagine la existencia de una vivienda asequible para los sectores de población con menos recursos con la viabilidad de las promociones", detalla el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

En concreto, el precio básico de la zona A subirá un 26%, hasta los 2.450 euros. Este grupo está integrada por los municipios de Alcobendas, Boadilla del Monte, Las Rozas, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

Por su parte, la zona B llegará a los 2.110 euros, un incremento del 33%. Los municipios afectados son Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama.

Asimismo, están integrados en este grupo Galapagar, Getafe, Humanes, Leganés, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.

Finalmente, la zona C alcanzará los 1.900 euros, un aumento del 36%, y estará formado por el resto de municipios de la Comunidad de la Madrid. En este grupo se unen también los que componían la zona D y sus precios crecerán hasta un 56%.

En cuanto a la vivienda protegida con precio limitado, la zona A pasará de los 2.425,60 euros hasta los 2.820; la zona B de los 1.970,80 euros a los 2.430 y la zona C de los 1.743,40 hasta los 2.180 euros.

Los precios previstos se actualizarán automáticamente a partir del día 1 de enero de 2025, de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la actualización.