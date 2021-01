UGT denuncia una "falta de previsión" ante las nevadas que ha dejado autobuses y trabajadores atrapados

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario del sector de Carreteras de UGT Madrid, Rafael Bonilla, ha denunciado este viernes una "falta de previsión" de las autoridades madrileñas ante los efectos de la borrasca 'Filomena' que ha provocado que autobuses urbanos e interurbanos y sus trabajadores hayan quedado atrapados en las carreteras de la región.

Así, ha censurado que no se hayan tomado "ningún tipo de medidas" "ante una situación meteorológica que desde hace tiempo se conoce" para el transporte urbano e interurbano en la Comunidad de Madrid y a la EMT "hasta que" no se han visto "hundidos en la nieve".

"No tener un protocolo de actuación en algo que no ha sido una sorpresa, poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores", ha recalcado Bonilla, quien además ha criticado "la tardanza por parte de las empresas del sector en dar la orden de retirar los autobuses", un retraso que ha ocasionado "que un número importante de autobuses queden atrapados a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid".

En esta línea, ha denunciado que trabajadores del sector se han visto atrapados en diferentes carreteras de la región y de la capital, sin que tampoco se haya informado del plan previsto para este sábado.

"Desde UGT sí le diremos a nuestros trabajadores que si no hay garantías de seguridad, no saldrá ningún vehículo. Nos parece increíble que en la Comunidad de Madrid no se pueda haber previsto este caos", ha subrayado.