UGT Madrid alerta de que "muy probablemente" haya que lamentar una "situación dramática" en San Fernando por la L7B

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha alertado de que "muy probablemente" haya que lamentar una "situación dramática" en San Fernando de Henares a raíz de los problemas causados por la Línea 7B de Metro de Madrid.

Así lo ha trasladado la dirigente sindical en una visita al municipio junto a su homólogo nacional, Pepe Álvarez, el alcalde de la ciudad, Javier Corpa, y representantes de las asociaciones de afectados.

"La realidad que viven los ciudadanos es de absoluto abandono por parte de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Parece que están esperando que haya una verdadera desgracia en esta ciudad y haya que lamentar el fallecimiento de vecinos", ha deslizado Prieto.

Considera que lo primero que debería hacer el Ejecutivo autonómico es "pensar en los ciudadanos", por lo que ha exigido que planteen medidas con "empatía" y que "dejen de mentir" al decir que acometen un plan integral.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por Metro, Álex Escribano, ha cifrado en 600 las viviendas afectadas actualmente frente a las "50 o 60" que lo estaban cuando llegó Ayuso a la presidencia. Junto a ello hay 88 familias desalojadas "más las tres de ayer por las demoliciones" y las "decenas" que viven con "inseguridad" en el entorno de los trabajos de consolidación que se acometen en al zona. "Solo buscan hacer como que trabajan porque están en campaña electoral", ha asegurado.

Ha descrito como "miseria" la situación en la que están los vecinos de la localidad por una "negligencia técnica" del Ejecutivo regional en la prolongación de la L7B. Ha defendido que en el caso de que esto hubiera sucedido "en el corazón de Madrid, en Goya o Génova 13" no habría este "abandono y desidia"

En su intervención, el presidente de la Asociación Rafael Alberti-Presa, Juan Antonio Fuentes, ha afirmado que los vecinos "no tienen futuro" porque no hay una "respuesta definitiva y contundente" por parte del Gobierno autonómico. "Están en una situación en la que no tienen alternativa habitacional, se han visto despojados de todo y por parte de Transportes no hay una solución", ha concluido.