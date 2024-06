UGT Madrid ve la tasa turística de 3€ como "un elemento a estudiar" porque "no desincentivaría el turismo"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, considera la tasa turística de 3 euros propuesta por Más Madrid como "un elemento a estudiar" porque "no desincentivaría el turismo".

Prieto se ha posicionado así en la reunión mantenida con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, después de que el Pleno de Cibeles tumbara ayer la propuesta de la tasa turística con el rechazo de PP y Vox y la abstención del PSOE.

"La tasa turística no reduce el turismo y tampoco soluciona el problema de la vivienda, lo que sí permite es recaudar, como sucede en las 137 ciudades europeas donde funciona con una absoluta normalidad desde hace mucho tiempo", ha esgrimido Maestre.

Esta tasa "permite recaudar un importe de unos 65 millones de euros (por pernoctaciones), que le vendrían muy bien a las arcas públicas madrileñas para, por ejemplo, construir vivienda pública". "La cerrazón de Almeida en esa negativa está muy poco explicada, muy poco argumentada y nos mantiene como una excepción en Europa", ha lamentado la edil.

Más Madrid seguirá "perseverando hasta conseguir que esta tasa se aplique en Madrid para que los beneficios del turismo en esta ciudad no se queden en manos de unos pocos grandes hoteles o patronales sino que tengan un efecto en la vida de Madrid, con millones de euros para políticas públicas".

"ELEMENTO A ESTUDIAR"

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, entienden la tasa como "un elemento a estudiar y reflexionar en profundidad en un municipio con un nivel de turismo tan elevado como es el de Madrid y cuyas consecuencias sufren en su día a día los madrileños y madrileñas".

Prieto cree que tendría encaje en un sistema fiscal, tanto municipal como autonómico, "donde cada vez baja más la recaudación". "Es un sistema impositivo en el que parece que no quieren recaudar", ha advertido, cuando "los derechos de la ciudadanía, los servicios públicos se garantizan gracias a la recaudación y la aportación que hacen los que viven y los que vienen, ya sea por trabajo o por turismo".

"Tenemos claro que una tasa turística no va a desincentivar el turismo en Madrid, con lo cual creemos que es un elemento a estudiar detenidamente y no rechazar con argumentos muchas veces muy peregrinos", se ha posicionado.

La capital no implantará la tasa turística de 3 euros que proponía Más Madrid. "Nosotros no vamos a implantar la tasa turística a una ciudad de 3,5 millones de habitantes, que representa el 12,4% del PIB y donde trabajan 2,32 millones de personas y que no puede tener el mismo régimen político y económico que el resto de municipios", contestaba ayer en el Pleno de Cibeles la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.