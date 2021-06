Unidas Podemos utilizará toda la implantación territorial que tienen en Madrid para relanzar el partido en la capital

Defiende que su relación con IU es "muy buena"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha asegurado que su partido utilizará toda la implantación territorial que tienen en la ciudad de Madrid para poder relanzar al partido en la capital en las elecciones de 2023.

En una entrevista concedida a Europa Press, Alonso ha explicado que en Madrid ciudad tienen "mucha implantación territorial" y que han estado haciendo "muchísimo trabajo, barrio a barrio y distrito a distrito", donde tienen "mucha militancia".

Por ello, toda esa implantación territorial que tienen en la ciudad de Madrid la van a utilizar para poder relanzar el partido y considera que ese va a ser el "trampolín" de la formación 'morada' en los comicios de 2023.

No obstante, la portavoz de Unidas Podemos ha trasladado que por el momento no están pensando en "elegir caras" para la capital, sino que están centrados en construir un proyecto político colectivo.

En otro orden de cosas, Alonso ha asegurado que la relación que tienen en el grupo parlamentario con Izquierda Unida es "muy buena". Pese a que el año pasado una de las portavoces adjuntas era de IU, Sol Sánchez, ahora, según ha explicado, ambas organizaciones han decidido que Carolina Alonso sea la portavoz y Alejandra Jacinto la adjunta.

"El acuerdo que tenemos no refleja que tenga que haber una portavocía tercera, ni siquiera de IU. Eso es algo que no está contemplado en ese acuerdo y el grupo ya está registrado como está. De momento, no nos planteamos otra cosa", ha esgrimido.

En el Consejo Ciudadano la nueva líder de Podemos, Ione Belarra, dijo que el gran reto del partido es prepararse ya las candidaturas para las municipales y autonómicas. Al ser preguntada sobre si no descarta presentarse como candidata, Carolina Alonso ha trasladado que ella va a estar "donde mejor pueda servir a la ciudadanía madrileña" y los inscritos de Podemos.

"Mi labor es construir un proyecto solvente en estos dos años, creíble y una alternativa para 2023 basada con solvencia como partido, ya que gobernamos en muchos municipios y en el Gobierno central. Queremos ser una alternativa ligada a la calle y luchar por intentar acabar con la desigualdad rampante en la Comunidad. Estoy centrada en eso con mucha fuerza e ilusión", ha aseverado.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el exlíder de Podemos Pablo Iglesias y la anterior portavoz en la Asamblea, Isa Serra. De Iglesias ha destacado que dio un paso al lado y que "es un ejemplo a seguir en ese sentido porque siempre ha sido súper honesto en política".

Con Isa Serra, Carolina Alonso dice seguir teniendo relación y ha destacado de ella que "ahora va a tener un papel importante estatal en el partido" y le ha deseado "la mejor de las suertes, porque ha demostrado tener valentía".