Unidas Podemos vaticina una legislatura "continuista" y ambiente "bronco" basado en las "mentiras" de Ayuso

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha vaticinado que la XII Legislatura en la Cámara regional será "continuista" de la anterior, con ambiente "bronco" y basado en las "mentiras" y la "propaganda" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista con Europa Press, Alonso ha lamentado que Ayuso ha tenido durante todo este tiempo "una maquinaria de propaganda increíble", con "mentiras" que "han calado" en los madrileños, algo que ha provocado que el PP casi obtenga la mayoría absoluta en las urnas. Así, cree que estos dos años se van a ver marcados por el pacto entre PP y Vox, porque "ya se está empezando a ver con recortes en derechos y libertades".

En este punto, la portavoz de la formación 'morada' ha recordado el episodio que ocurrió en el debate de investidura de Ayuso en el Pleno de la Asamblea, cuando Vox acusó a uno de sus diputados Serigne Mbaye, de haber entrado a España de forma "ilegal".

"El racismo no debería tener cabida en ninguna sociedad democrática y mucho menos dentro de una Cámara. Es vergonzoso y me ha dolido no haber encontrado el apoyo de una presidenta que ha aplaudido ese discurso racista de la ultraderecha", ha sostenido.

Por ello, Alonso ha augurado que lo que va a hacer el PP en estos dos años de legislatura es "entrar en la agenda ultraderechista de recortes", ya que Ayuso, a su juicio, se sirve de Vox y le utiliza como "escudo y excusa". Así, cree que con el pretexto de "tengo que pactar con Vox" lo que hace la presidenta es "recortar derechos y libertades".

Ante el papel "victimista" y de "confrontación" de la dirigente autonómica, la portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que desde su grupo van a presentar "todo tipo de iniciativas" para contrarrestar las políticas de la derecha, además de salir a la calle a movilizarse y a "pararle los pies".

"Nosotros proponemos una alternativa solvente que ponga en el foco los problemas de la gente. Tenemos una oportunidad valiosa para ofrecer a los madrileños una alternativa a Ayuso con un proyecto verde, feminista que vaya a luchar contra l desigualdad", ha lanzado.

EXPERIENCIA PARLAMENTARIA Y GENTE "MUY CERCA" DE PROBLEMAS EN LA CALLE

Así, Carolina Alonso ha afirmado que afronta con "muchísima ilusión, ganas y energía" la portavocía de su grupo y se lo plantea como un reto "muy importante, que es levantar un proyecto y una alternativa creíble y solvente que pueda ilusionar a la gente en 2023".

De hecho, ha destacado que su grupo parlamentario está compuesto de personas que conocen la actividad política y otras que son activistas y con experiencia en otros ámbitos, lo que hace que su equipo tenga una mayor "riqueza".

"Esa experiencia parlamentaria la combinamos con gente que está muy cerca de los problemas de las personas. Tenemos perfiles como Serigne que es un valor y que ha conseguido romper un montón de barreras. Es dueño de una cooperativa, tiene un restaurante y es un ejemplo para mí", ha relatado.

Además, ha destacado perfiles que vienen fuera de la política como Agustín Moreno, "muy conocido en el mundo de la educación y sindicalista con experiencia y Alejandra Jacinto, que es "activista de la PAH, abogada. Esa combinación con la experiencia parlamentaria le da, a su parecer, "frescura y solvencia" al grupo parlamentario.