UP propone un impuesto para patrimonios de más de 1 millón y no despedir a sanitarios contratados para la crisis

Apunta que pese a los nuevos hospitales la Comunidad tiene "2.500 camas menos que en 2008"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha propuesto hoy la creación de un impuesto para los residentes en la región con más de un millón de euros en patrimonio que sirvan para financiar los servicios públicos afectados por la crisis del coronavirus, y ha solicitado a la Comunidad de Madrid que no despida a los 10.000 sanitarios contratados para afrontar esta pandemia y que los destine a medicalizar las residencias de ancianos.

En una debate extraordinario que se está celebrando en la Asamblea de Madrid, Morano ha apuntado que desde 2005 la Comunidad de Madrid ha perdonado 50.000 millones de euros en impuestos al 5 por ciento de los más ricos de la región. "Con este dinero tendríamos más capacidad sanitaria, sin recortes en Educación y las residencias hubiéramos estado mejor preparadas", ha indicado, para añadir que son unos 16.000 los madrileños con más de un millón de euros.

"En esta crisis todos han arrimado el hombro: los trabajadores, los autónomos, los ciudadanos, pero hay un sector que se resiste, que son los grandes millonarios. Le piden 1.200 millones al Estado para sufragar sus competencias pero se resisten sobre cualquier público a garantizar medidas fiscales a los millonarios. Le están pidiendo al Gobierno central que los trabajadores de toda España sufraguen los beneficios fiscales a las grandes fortunas de Madrid", ha apostillado.

Por eso, el portavoz de UP ha planteado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la creación de un impuesto para rentas de más de un millón de euros sobre patrimonio y sucesiones. "Nos daría en la estimación más débil unos 3.000 millones de euros anuales para dar ayudas a los autónomos, sanitarios, residencias... Tiene que elegir o millonarios o servicios públicos. O los millonarios o Madrid", ha aseverado.

El diputado de Unidas Podemos ha manifestado que en esta crisis el Gobierno de España ha dificultado los despidos y ha aprobado coberturas para los trabajadores frente a la crisis económica de 2008, que acabó con "recortes y facilitando los despidos".

"Señores diputados, oigan la llamada, no bloqueen el camino. Tienen la posibilidad de exigir a los patrimonios de más de un millón de euros, que son rentas no productivas. Puede protegernos a todos. Y entonces tendrá todo nuestro apoyo", ha señalado.

Respecto a la invitación de Ayuso de acudir todos a un homenaje a los fallecidos en esta crisis del coronavirus, Jacinto Morano ha dicho que solo irá si no rescinde a los profesionales sanitarios contratados en esta crisis y asiente las plazas al personal interino. "No podemos ir a homenajes hipócritas. La mano que aplaude no puede ser la misma que hace el finiquito", ha advertido.

"SIN RECURSOS SUFICIENTES EN SANIDAD"

El portavoz parlamentario ha criticado la inversión en Sanidad de la Comunidad de Madrid, "por debajo del resto de comunidades autónomas, por lo que no se ha permitido tener los suficientes recursos para afrontar esta crisis". "Pese a los nuevos hospitales, tenemos 2.500 camas menos que en 2008", ha subrayado.

Morano ha recordado a la presidencia autonómica que las competencias sanitarias y sociales son exclusivamente de la Comunidad de Madrid y que lo que ha aportado el Estado "ha sido por encima de las competencias suyas". "Usted ha dicho en repetidas ocasiones que ha existido prohibición para comprar material a las comunidades. Eso no aparece en ningún sitio. No es que sea un bulo, es que es una mentira", ha apuntado.

"Usted dijo que lo más peligroso era el miedo. No es recriminable porque la información que tenía usted era que las personas asintomáticas no contagiaban el virus. Esa posición no era correcta. No intente atribuir al Gobierno central una posición que han tenido todas las administraciones porque eso me parece desleal", ha proseguido.

"MEDICALICEN DE VERDAD LAS RESIDENCIAS"

Sobre el impacto letal del coronavirus en las residencias, Morano cree que algo tendrá que ver el modelo de residencias, ya que el 85 por ciento de las plazas son privadas y quien las gestionan son empresas privadas con ánimo de lucro y "maximilizan sus beneficios rentabilizando gastos".

"El consejero Alberto Reyero ha reconocido dificultades con las direcciones de centros privados, que no han colaborado. La capacidad de intervenir en las residencias privadas es evidentemente mucho menor. Y eso hay que reconocerlo", ha sostenido.

El parlamentario de Podemos ha rememorado también que el consejero de Políticas Sociales pidió varias veces la intervención del Ejército en los geriátricos y Ayuso "dijo que no lo veía". "Pablo Casado dijo que no iba a intervenir la UME para constituir pruebas. Cuando finalmente consiguió que le hicieran caso los militares se encontraron lo que tristemente se encontraron. El 26 de marzo tenemos el mando único y a partir de ese momento se corta el flujo de la información. Hasta ese momento Reyero informaba cuál era la situación y que el grado de mortalidad era más baja en las públicas que las privadas", ha precisado.

Morano ha vuelto a aludir al titular regional de Políticas Sociales y su "petición desesperada" para que la Consejería de Sanidad medicalizara las residencias porque, como ha vuelto a decir en una reciente entrevista, siguen sin estar medicalizadas. "Es que es cierto. Medicalizar no es vincular a algún profesional sanitario, sino que se traten allí. Usted va a rescindir 3.000 contratos de médicos cuando podía ponerlos en las residencias", ha solicitado.

Por ello, el diputado de UP ha pedido a la presidenta madrileña que amplíe las plazas públicas en geriátricos, que reduzcan las 75.000 peticiones de espera y una nueva ley que garantice la medicalización real de estos centros, "que no sean tan solo espacios para cuidarse, sino para curar". "Eso va a erosionar el negocio de las empresas. ¿Esta dispuesta a erosionar el negocio de las empresas privadas para proteger a los mayores?", ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso.

En Educación, Jacinto Morano ha preguntado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, cómo va a exigir resultados académicos a los niños que durante esta crisis no han contado con un profesor sustituto a los niños sin medios telemáticos para seguir las clases. "En materia educativa tenemos la educación más segregada que todas las comunidades. El menor gasto público de nuevo del PIB en términos educativos", ha criticado.

Asimismo, el portavoz de Unidas Podemos ha exigido "reformular" con otras alternativas las comidas que la Comunidad da a niños de familias que perciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) y que lleguen a todos, "y no solo a lo 4.000 de los 11.000 niños que tienen este derecho". Por último, frente a la reforma de la Ley del Suelo anunciada, quiere que se cree un fondo de garantía cultural que cuide a estos profesionales, entre otras medidas.