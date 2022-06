Una vecina de Madrid organiza una campaña de crowdfunding para costear el tratamiento de su hijo que padece de autismo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vecina de Madrid Julissa Castillo ha organizado una campaña de 'crowdfunding' para poder costear el tratamiento psicológico de su hijo que padece de un trastorno de espectro autista (TEA).

Según han informado los organizadores en un comunicado, la campaña se ha llevado a cabo a través de la plataforma GoFundMe con el fin de ayudar a su hijo. "Soy originaria de Nicaragua pero he vivido en Madrid durante los último cinco meses. Soy madre soltera de un niño de seis años llamado Matias Daniel, y esta es parte de nuestra historia", ha explicado Julissa.

A medida que Matías Daniel crecía y se desarrollaba sus primeros años, la madre notaba que tenía "retrasos significativos" en su desarrollo y que lidiaba con muchos comportamientos "incontrolables e inapropiados".

Por esta razón, Julissa visitó junto a su hijo a un neurólogo en su país de origen, pero le dijeron que "no había nada de qué preocuparse", porque no encontraron ningún problema "anormal" en su diagnóstico. "Sin embargo, a medida que siguió creciendo, no notamos ninguna mejora en su comportamiento y tenía un vocabulario limitado para un niño de su edad", explica Castillo.

Con estas pesquisas, la familia decidió buscar una segunda opinión, pero esta vez en España. Así iniciaron el proceso para ver a un psicólogo especializado en Madrid, que lo trató y estudió durante varios meses y que le diagnosticó un trastorno del espectro autista nivel 1 y un trastorno del lenguaje.

"He decidido quedarme en España para continuar con su seguimiento médico y sesiones. Matías irá a sesiones de logopedia, psicológicas y psicoeducativas. El médico le ha recomendado un colegio inclusivo donde pueda tener una atención individualizada en función de su ritmo de aprendizaje y necesidades del TEA. Desafortunadamente, no tenemos estas oportunidades en Nicaragua, y la educación en temas de TEA es inferior", ha concluido la madre.