Vecindad de Campamento y Aluche insisten en que el soterramiento de A-5 sin ir más allá de Los Poblados es "maltrato"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecindad de Campamento y Aluche insisten en que el actual proyecto de soterramiento de la A-5 sin ir más allá de la avenida de los Poblados, a la altura de la calle Ceferino Ávila, no es más que "maltrato", ha informado la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

"Las obras de soterramiento que el Ayuntamiento ha adjudicado a las empresas Dragados-Acciona y Ferrovial-FCC y quiere que empiecen a finales de este año dejarán sin soterrar los 700 metros que faltan hasta pasada la avenida de los Poblados, cuando el Consistorio xse lo había prometido a los vecinos y vecinas de Latina en el anterior mandato", han advertido.

La boca del túnel saldrá ahora a la altura de la calle Illescas tras "tres o cuatro años de obras". El pasado 20 de mayo el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid acordaron soterrar un segundo tramo del Paseo de Extremadura, entre Illescas y la avenida de la Aviación, en el ámbito de la Operación Campamento.

Pero para este tramo "todavía no hay proyecto, ni financiación asegurada (sólo el Ministerio se compromete a aportar 146 millones), ni fecha prevista para su ejecución, algo que podría ser en 2028 o 2029. Estas obras tendrán también una duración de tres o cuatro años", han cuantificado los colectivos vecinales.

ENTRE SEIS Y OCHO AÑOS DE OBRAS

"De llevarse a cabo esta planificación de las obras, estaríamos hablando de que los vecinos y vecinas de Campamento y Aluche tendrían que soportar entre seis y ocho años de obra de soterramiento en los próximos años", esto es, "maltrato y poco respeto para la vecindad de Aluche y Campamento".

Y más "cuando el Ayuntamiento sabe además que los vecinos y vecinas de Aluche y Campamento están soportando unos niveles de ruido y contaminación muy por encima de lo que marca la normativa y que atentan de forma importante contra la salud de las personas que viven más cerca de esta vía".

Pero además, "al no existir proyecto, ni financiación, ni nada, sólo un simple compromiso, puede ocurrir que este segundo tramo no se lleve a cabo en los tiempos que ahora dicen, incluso que no se lleve a realizar nunca. Como muestra, el tiempo que se lleva hablando de la Operación Campamento, unos 30 años".

A lo que suman que la carretera de Boadilla del Monte verá aumentar su velocidad y el número de vehículos al pasar de uno a dos carriles sentido salida de Madrid. Por estas razones, las asociaciones vecinales de Campamento y Aluche piden al Consistorio que redacte y licite ya la obra de soterramiento de los 700 metros, hasta pasado la avenida de los Poblados, y mejor aún hasta la calle Ceferino Ávila dando continuidad a la obra de soterramiento que se quiere iniciar en octubre.

"A partir de la C/Ceferino Ávila, la boca de un túnel no perjudicará a los vecinos, al igual que las obras del segundo tramo, ya que a ambos lados de esa calle están los cuarteles y no hay viviendas", han esgrimido.

Los vecinos no quieren "una boca del túnel al comienzo del barrio de Campamento y Aluche por los problemas que ello genera. El Ayuntamiento debe cumplir su compromiso de soterrar hasta la avenida de los Poblados, tal y como informó a la vecindad de Latina el delegado de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo, Borja Carabante, en febrero del 2022, y se comprometió el Ayuntamiento en el anterior mandato", han reiterado.

Las vecinas y vecinos de Aluche y Campamento, con sus asociaciones al frente, seguirán movilizándose a partir del mes de septiembre "si el Ayuntamiento de Madrid no da una solución justa y razonable para los habitantes de estos barrios".