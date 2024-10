Vecindad lamenta que con el tramo que ahora no se soterrará en A-5 sufrirán "obras durante 7 años" y más contaminación

"Hay 700 metros que se quedan sin cubrir, 700 metros que van a seguir dañando la salud de las personas en cuanto a contaminación y ruido"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vecindad del entorno de la calle Padre Piquer, en Campamento, lamenta que con el tramo que ahora no se soterrará en la primera fase de los trabajos de la A-5 sufrirán "obras durante seis o siete años" y más contaminación y ruido a las puertas de sus casas.

Begoña Fernández es una de las vecinas afectadas que hoy ha querido contarle su situación a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. "Toda la salida del túnel y la entrada es justo en mi casa, mi portal es el primero desde el que empieza a estar soterrada. El problema ya no solamente es el ruido sino todos los gases que van a salir del túnel y que voy a respirar directamente", ha advertido.

Durante la primavera y el verano ha tenido instalado un medidor de la polución y el ruido. Los datos obtenidos "superan todo lo que pide la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y lo que dice el Ayuntamiento".

"Nos prometieron hasta arriba y de repente nos enteramos de esto", de que el soterramiento no llegará a sus viviendas en esta primera fase. "Ahora deciden que no y que se encargue el Estado y yo no sé si el Estado se va a encargar porque dicen que este tramo es operación Campamento pero no es verdad", ha mostrado sus dudas.

La vecina se refiere a las palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien garantizó el soterramiento de ese tramo en una fase posterior en virtud del acuerdo alcanzado con el Ministerio "para hacerlo coherente con el proyecto de organización de la operación Campamento".

"¿POR QUÉ NO CUMPLEN LO QUE HAN PROMETIDO?"

"El ruido daña la salud, la polución daña la salud según los estudios que se están haciendo. ¿Por qué no cumplen lo que han prometido? Es una desgracia, sinceramente", se ha lamentado esta vecina.

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Campamento, Andrés Piñeiro, ha insistido en esta línea "pidiendo lo que prometieron en el anterior mandato por parte del alcalde, que es un soterramiento completo desde la avenida Portugal hasta pasar a la avenida de los Poblados".

"Eso es lo que vinieron diciendo durante todo el mandato anterior, 3,8 kilómetros de túnel, que ahora se quedan en 2,8 kilómetros y que sale de aquí, de la calle Illescas, por lo que hay 700 metros que se quedan sin cubrir, 700 metros que van a seguir dañando la salud de las personas en cuanto a contaminación y ruido. Y vamos a tener que seguir pasando por el subterráneo que más tránsito de personas tiene, que es el de la avenida de Padre Piquer", ha expuesto.

Lo que reclaman al Ayuntamiento es "que se cumpla lo que han prometido". "Todos somos ciudadanos, todos respiramos, a nadie le gusta el ruido y queremos pasar en superficie, no por el subterráneo. Nos vemos engañados, destrozados por el Ayuntamiento cuando esto es un problema de salud de primer orden porque el ruido mata lentamente", ha advertido.

"El Ayuntamiento sabe que aquí estamos con unos niveles de dióxido de nitrógeno 30 puntos por encima de lo permitido. Y aún así no hace nada. Había prometido ese subterráneo completo y nos quedamos respirando un aire dañino y un ruido que también afecta a la salud", ha rechazado.