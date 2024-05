Vecinos y artistas claman en Alpedrete para mantener los nombres de Francisco Rabal y Asunción Balaguer en el callejero

El hijo de los artistas: "se les ha despojado del honor concedido por un único motivo: su ideología progresista y por ser militantes del PCE"



MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos, rostros de la cultura y familiares se han congregados la tarde de este sábado en Alpedrete para reclamar al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por PP y Vox, que mantenga en el callejero municipal el nombre de Francisco Rabal y Asunción Balaguer, vecinos de la localidad durante años.

Los nombres de la Plaza de Paco Rabal y Casa de la Cultura Asunción Balaguer constaban desde 2001 y 2015, respectivamente, en el callejero de Alpedrete pero desde finales de abril, tras la decisión de la Junta de Gobierno Local, estos emplazamientos han pasado a denominarse Plaza de España y Centro Cultural La Cantera.

Con el lema 'De este pueblo son Francisco y Asunción', centenares de vecinos han abarrotado desde las 19 horas la plaza que lleva el nombre de Francisco Rabal de la localidad, con la presencia de reconocidos artistas como Jorge Sanz o Pepe Viyuela, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Martínez-Leite, o familiares de ambos artistas.

Tras una foto de Asunción Balaguer y Paco Raval y una pancarta en la que se podía leer 'Por la de la cultura. De este pueblo son Francisco y Asunción', los congregados han coreado consignas recordando que estos emplazamientos "siempre" tendrán el nombre de ambos artistas porque tienen el "ADN" de la localidad y han exhortado al Ayuntamiento a restituir sus nombres en el callejero.

Al acto también han acudido Benito y Teresa, hijos de Paco Rabal y Asunción Balaguer. "Se hizo un secreto, a espaldas del resto de partidos políticos y de la sociedad civil, por un decreto de urgencia, en fin, con nocturnidad y alevosía. ¿Razones? Ninguna coherente, no hacía falta. Las conozco muy bien. A pesar del cariño y consenso del que siempre han gozado nuestros padres por parte de todos, sin importar colores o pensamiento, se les ha despojado del honor concedido por un único motivo: su ideología progresista y por ser militantes del Partido Comunista", ha subrayado Benito.

También han acudido miembros de los partidos de la oposición y la líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Manuela Bergerot. Esta última ha acusado a PP y Vox, que sustentan el equipo de gobierno en el Ayuntamiento, de basar su gobierno en "la censura, el autoritarismo y el sectarismo" y les ha recriminado que quieran "borrar todo lo que les molesta".

El equipo de gobierno de Alpedetre --con siete concejales del PP y los tres de Vox-- impulsó el cambio de denominación de la Casa de Cultura Asunción Balaguer por el de Centro Cultural La Cantera "por considerarlo más identificativo de la actividad que se realiza en el centro y un reconocimiento a los jóvenes que se forman en la biblioteca estudiando o participando de las actividades y de los cursos del propio centro" así como "una referencia al pasado" del municipio.

En el caso de la Plaza Francisco Rabal para pasar a denominarse Plaza España, lo justificó por ser esta "referencia de cualquier municipio de España y considerar oportuno tener en el mismo "una plaza simbólica y central dedicada a nuestro país". Aunque en este caso se acordó ordenar el cambio, se solicitaron una serie de informes.

DOS ARTISTAS, NO DOS COMUNISTAS

En declaraciones a Europa Press, Carlos Ervina, concejal socialista en el Ayuntamiento, ha recalcado que lo que se pretende hacer "es algo absolutamente gratuito e innecesario". "Nosotros lo que queremos es ensalzar la figura de dos actores, no de dos comunistas o socialistas", ha defendido el edil.

En esta línea, ha recordado que no se oponen a al nombre de Plaza España --han ofrecido otras localizaciones-- sino a retirar estos nombres del callejero. "El alcalde ha cometido un error, pero no creo que lo haya decidido él, sino sus socios de gobierno (Vox) y lo que pretenden hacer es algo absolutamente gratuito e innecesario", ha remarcado.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alpedrete, que suman siete ediles --Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA), Más Madrid (2), PSOE (2), Podemos-IU (1) y la concejala no adscrita, Mari Luz Sancho--, han presentado una solicitud en el Registro Municipal para pedir un Pleno extraordinario en el que se revoque el cambio.

"Ha sido rechazada la solicitud porque dicen que no se puede revocar una decisión que no se tomo en Pleno, sino en Junta de Gobierno", ha explicado Ervina, que ha avanzado que los abogados de la agrupación socialista están analizando "si lo que nos comunican es cierto o no".

LA DECISIÓN DE RETIRAR LOS NOMBRES "SE VA A MANTENER"

Por su parte, fuentes municipales indicaron a Europa Press la oposición "está en su derecho" de solicitar el Pleno, pero que esta entidad "no es el órgano de Gobierno" en el que se toman decisiones como las adoptadas, ya que las mismas se adoptan en Junta de Gobierno, teniendo incluso "potestad" la Alcaldía.

En cualquier caso, han remarcado que el Pleno podrá celebrarse, y se producirá el "debate", pero que la decisión de la retirada de los nombres "se va a mantener" porque "así se ha decidido en Junta de Gobierno".

Sobre la retirada de las placas de ambos actores, estas fuentes han concluido que el procedimiento se ha realizado basándose "en la consulta realizada a funcionarios habilitados para esta cuestión".

La Agrupación Municipal Socialista de Alpedrete hará entrega este domingo a los hermanos Rabal Balaguer de una réplica de la placa retirada con el nombre de sus padres, un acto al que acudirá el líder del PSOE-M, Juan Lobato.

ENTREGA DE FIRMAS AL CONSISTORIO

En una rueda de prensa esta misma semana en las instalaciones de la Fundación de AISGE, la entidad gestora de derechos de artistas e intérpretes, los hijos de Francisco Rabal y Asunción Balaguer anunciaron que entregarán al Consistorio 6.000 firmas contra este cambio de designación al entenderlo "injustificable y un "ataque a todo el mundo de la cultura".

Asimismo, los hermanos Rabal Balaguer rechazaron la propuesta del alcalde, el 'popular' Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, de poner el nombre de sus padres al Salón de Actos del Ayuntamiento tras retirar el nombre de la plaza y la Casa de la Cultura.

Más de 5.300 personas han firmado ya en 'Change.org' esta misma petición, al tiempo que el actor Emilio Gutiérrez Caba hacía pública una 'Carta abierta a Asunción y Paco' mostrando su "dolor y enfado" por lo sucedido.