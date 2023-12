Vecinos del barrio de las Águilas se encierran para exigir un "equipo completo" de médica, enfermera y celador en su PAC

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena de vecinos del barrio de las Águilas de Madrid, en el distrito de Latina, se han encerrado este sábado para exigir un "equipo completo" de médica, enfermera y celador en su punto de atención continuada (PAC).

Convocados por la Asociación Vecinal de Aluche y respaldados por el Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad, los vecinos han protestado por el "desmantelamiento" de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y han subrayado que los puntos de atención continuada "siguen sin contar, ni un solo día, con el 100% de los profesionales requeridos en estos servicios".

En el caso concrerto de los PAC del distrito de Latina, los responsables del encierro han señalado que "no cuentan con médico de urgencias nunca" y "suelen ser atendidos, aunque no siempre, por dos enfermeras o enfermeros", profesionales que "en ocasiones no pueden resolver las patologías de determinados pacientes".

Como consecuencia, explican, deben acudir al servicio de urgencias de los hospitales Gomez Ulla o Clínico, lo que provoca "sobrecarga y hasta saturación" de los servicios de estos hospitales.