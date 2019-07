Vecinos de Chueca acusan a Policía Municipal de "no actuar" con el ruido del Orgullo por cuestiones "políticas"

Publicado 04/07/2019 17:49:12 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, Esteban Benito, ha asegurado que existe una "excepción política" con el ruido en el Orgullo y ha acusado a la Policía Municipal de Madrid de "no actuar" para evitarlo.

Según ha señalado el presidente este jueves, la fiesta del Pregón ayer miércoles se alargó hasta las 3.30 horas con "gente con altavoces y macrobotellones".

"Es ilegal normativamente", ha recalcado Benito ya que se trata de una zona acústica especial, aunque ha afirmado que esta situación comenzó hace tres años cuando el festival se empezó a guiar "por fines económicos", cuando pasaron a dirigir el evento algunos empresarios de la noche, ha indicado.

Así, Benito ha manifestado que el evento se ha convertido en "un megabotellón" que ha ocupado todo el centro de la ciudad, además de que ha asegurado que en Chueca se llevan realizando desde el pasado viernes.

En este sentido, ha matizado que estas quejas se refiere únicamente a la organización por parte de MADO y no a la manifestación que tiene lugar este sábado. Al respecto, ha explicado que las marcas que patrocinan este evento, en su mayoría, son de alcohol.

Además, ha criticado al nuevo equipo de Gobierno por utilizar los problemas de ruido en el Centro como "mensaje publicitario", para después no hacer nada al respecto.

En cuanto a la actuación de la Policía Municipal, el presidente ha asegurado que tienen un protocolo y "toman nota" a los vecinos, pero "en eso se queda". Ante esto, Benito ha añadido que los problemas de la gente "se resuelven actuando" y que se tiene que respetar el derecho de la población a poder descansar en sus viviendas.

"Lo que no existe es el derecho a la fiesta ni el derecho al botellón", ha señalado el presidente, que ha apuntado que el evento no se rige por ninguna normativa puesto que no es un festejo popular.

Asimismo, ha añadido que estos días van a ser "terribles" para los vecinos y que se debería buscar un espacio "adecuado" para esta celebración y ha amenazado con que, sino cambia, irán a los tribunales.