Vecinos piden hablar "en positivo" de Lavapiés, más servicios sociales y acabar con la "sensación de inseguridad"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Lavapiés han pedido este viernes hablar "en positivo" del barrio, más servicios sociales del Ayuntamiento y acabar con la "sensación de inseguridad" en esta zona de la capital.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación el miembro de la Asociación Vecinal La Corrala Manuel Osuna tras reunirse con la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Ha defendido que Lavapiés no es un "sitio donde la gente no pueda venir" y ha resaltado que este fin de semana se ha celebrado una nueva edición de Tapapiés, con una "afluencia importante" de personas y no ha habido "casi problemas".

Al hilo, al ser preguntado por el problema de la droga en el barrio, ha defendido que se trata de un efecto consecuencia del desmantelamiento y rehabilitación de zonas como el polígono Marconi o la Cañada Real que ha provocado que haya un movimiento a otras zonas.

"Lavapiés no es el único sitio donde hay droga, por desgracia hay en todos los barrios", ha incidido el representante vecinal, quien ha apuntado, además, que en el barrio "no es gente que empiece" con los estupefacientes sino "personas muy tocadas".

A la vicealcaldesa le ha pedido sobre todo que inviertan más en la limpieza de la zona y ha apuntado a la importancia de solventar la "sensación de inseguridad" para lo que entiende que es positivo tanto la instalación de más cámaras de videovigilancia como el refuerzo de efectivos de Policía Municipal y Nacional.