Villacís advierte de que "la decencia de la manifestación no inmuniza frente al virus" y pide "prudencia"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido este martes de que "la decencia de la manifestación no inmuniza frente al virus", en relación con la manifestación contra el racismo del pasado domingo en la capital, por lo que ha pedido "prudencia" para evitar contagios por coronavirus.

Así lo ha indicado desde el Cerro Almodóvar, donde ha recordado sobre el paso a la Fase 3 de la desescalada que el Consistorio no es autoridad sanitaria, pero que sí se autoriza a dar este paso lo tendrá "todo preparado".

Ha enviado a la ciudadanía un mensaje de prudencia. "Que sigan siendo prudentes, que sigan siendo cautelosos, porque me da la sensación, a veces cuando uno pasea por Madrid, de que la gente no tiene ganas de fases, de que quiere volver al día antes", ha expresado.

Por ello ha recordado que pese a que ha habido manifestaciones y concentraciones, "nadie es inmune" a la Covid-19, y "todos" tienen el "deber y la responsabilidad de no contagiarse y no contagiar". "No podemos permitirnos una recaída, por lo que pido prudencia", ha remachado a continuación.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, llamó ayer la atención sobre el hecho de que los partidos de izquierda no critiquen el peligro de contagio por coronavirus que suponen las manifestaciones contra el racismo y sí lo hicieran en las caceroladas de Núñez de Balboa contra el gobierno central.

