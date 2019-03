Villacís afea que Carmena "frustre las expectativas" de los vecinos ante el abandono de plazas de la periferia

Publicado 13/03/2019 13:09:40 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de la formación naranja a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "frustre las expectativas" de los vecinos ante el abandono de las plazas de la periferia, espacios que en junio de 2017 prometió rehabilitar destinando un presupuesto de 64 millones de euros que no han sido ejecutados.

Así lo ha denunciado la líder municipal de Cs durante una visita a la Plaza de la Vaguada, donde se ha reunido con la asociación de comerciantes del Barrio del Pilar.

Villacís ha recordado que en junio de 2017, el Gobierno de Ahora Madrid "proclamó que iban a hacer una de las mayores actuaciones sobre once plazas de la periferia de Madrid", un proyecto que para Ciudadanos era "muy interesante" ya que era la primera vez que "Ahora Madrid se fijaba más allá de la zona centro".

"A priori" Ciudadanos vio con buenos ojos la iniciativa, ya que siempre han criticado, según Villacís, que Carmena "solo hace las cosas que ve desde su despacho", que está en Cibeles.

"Realmente no se habían preocupado. Por tanto, nos parecía bien a priori que se actuase por fin sobre once plazas de los distritos de la periferia de Madrid como la plaza de la Vaguada o la plaza de la Remonta de Tetuán", ha destacado, si bien ha subrayado seguidamente que sin embargo dos años después "no se ha hecho absolutamente nada".

Así, ha recordado que se presupuestaron 64 millones de euros para "un proyecto que iba a tener prioridad total sobre el resto de los proyectos".

"Se dieron cuenta de que no habían hecho hasta ahora nada en la periferia. Hicieron un concurso participativo; presentaron una serie de proyectos; hicieron una votación ciudadana; involucraron a muchísimas personas; se gastaron muchísimos recursos y en qué se han quedado los 64 millones de euros: en 545.000 ejecutados", ha expuesto.

De esos 545.000 euros, según ha explicado, 167.000 euros se ha ido a "dietas y premios, y el resto, a "contratos a dedo". "Esto e es la realidad y este es el ejemplo de lo que es la gestión de Ahora Madrid, que es prometer generar expectativas para que luego nos tengamos que chocar con la realidad", ha apostillado.

Además, ha insistido en que es "la realidad de la falta de ejecución" y "la del engaño de los vecinos". "Es la realidad de la falsa participación y, sobre todo, de demostrar que, una vez más, son expertos realmente es en frustrar expectativas y en no hacer absolutamente nada", ha aseverado.

GESTIÓN DE AHORA MADRID

Villacís ha señalado que esto se une a otros casos "paradigmáticos" como es el caso de Plaza de España, un caso "muy sonado, con mucha participación y una falsa estrategia de participación que ha acabado en absolutamente nada".

"No tenemos muy claro que es lo que va a suceder con este Gobierno y sí que es importante que pongamos sobre la mesa, que es lo que está pasando en Madrid y cómo está siendo la gestión de ahora Madrid", ha dicho.

En esta línea, ha dicho que la plaza de la Vaguada es un caso "ilustrativo", ya que uno puedo comprobar que es una de las plazas que están "muy deterioradas" en la periferia de Madrid y en las que no se ha hecho "absolutamente nada".

"La degradación de Madrid es cada vez más evidente y eso se ve clarísimamente en cómo ejecutan el presupuesto. Hay que ver que la ejecución del presupuesto en vías públicas y mantenimiento urbano se quedan el 5 y el 6% y es nada", ha recalcado.