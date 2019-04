Villacís asegura que Cs "no va a dar la espantada en ningún debate esté o no Vox" y pide a Sánchez que haga lo mismo

Publicado 17/04/2019 13:50:29 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que la formación 'naranja' "no va a dar la espantada en ningún debate". "Nos da igual que esté Vox o no; no vamos a dar la espantada en ningún debate. Esperemos que el señor (Pedro) Sánchez tenga palabra y mantenga este debate y el de la televisión pública", ha apuntado.

Tras presentar los nombres que la acompañarán en la lista de las elecciones municipales, en Madrid Río, Villacís ha asegurado que Cs es una formación "a favor de los debates", pues "es la mejor forma de explicar el proyecto", al "confrontarlo".

Así, considera que los partidos "deberían debatir estuviese o no Vox". Sobre el debate de ayer en TVE, Villacís considera que "Inés Arrimadas fue la mejor participante en el debate". "Arrimadas, además de sacar los colores al sanchismo y al separatismo, fue a exponer ideas, que es lo que es Cs, un partido de propuestas", ha defendido.