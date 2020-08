Villacís califica al Covid-19 de "enemigo" y recuerda que "sigue presente" aunque "rebrotes están controlados"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Begoña Villacís, ha recordado este lunes que el coronavirus, que ha calificado de "enemigo", sigue "presente", por lo que ha recordado que hay que comportarse con prudencia, portando mascarilla y siguiendo las normas establecidas para evitar rebrotes, aunque los rebrotes en Madrid "están controlados".

"Los rebrotes están controlados. A diferencia del pasado, ahora tenemos PCR, mascarilla y el uso es generalizado, estamos tratando de controlar al máximo situaciones de riesgo, pero ya hemos pasado por un confinamiento, por lo peor de la pandemia, y no podemos volver", ha expresado desde Vicálvaro, donde ha visitado algunos comercios.

Ha insistido en que desde el Consistorio están poniendo "todos los medios posibles, pero sin responsabilidad individual no se va a ir a ninguna parte". "Hemos aprendido mucho y la situación no va a ser igual, tenemos que tener en cuenta que no estamos en el día antes de la pandemia, y que hay que ser muy responsables", ha concluido.