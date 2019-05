Villacís cree que las encuestas dicen que “todos” tienen que movilizarse porque Carmena “no se merece” revalidar

Publicado 15/05/2019 10:38:58 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado este miércoles que las encuestas dicen que "absolutamente todos" tienen que movilizarse para acudir a votar en las próximas elecciones, ya que los madrileños "no se pueden permitir otros cuatro años del Gobierno de Manuela Carmena", subrayando que a su juicio la alcaldesa madrileña "no merece" revalidad su cargo.

Así lo ha señalado antes de entrar al acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en los Jardines de Cecilia Rodríguez en el que se ha pronunciado sobre la encuesta de SigmaDos para El Mundo en el que se indica que Carmena revalidaría la Alcaldía con el apoyo del PSOE.

Villacís ha insistido en que hasta ahora ha habido muchas encuestas en las que unas les dan como ganadores y otras no. Pero en el caso del último sondeo, lo que a su parecer refleja es que se tienen que "esforzar mucho" , ya que esta "campaña va a contar y mucho".

"Lo que nos dicen es que nos tenemos que movilizar absolutamente todos y a mi, que no nos podemos permitir cuatro años más de Gobierno de Manuela Carmena. En estos últimos cuatro años de gobierno de izquierda, lo único que hemos visto es que solo equivale a pagar el IBI más alto y a generar más chiringuitos clientelares, a batir el récord de subvenciones y de contratos a dedo", ha recalcado.

En esta línea, ha insistido en que los únicos madrileños beneficiados han sido "los afines" al Gobierno de Ahora Madrid, algo que no quiere para su ciudad.

"No quiero el inmovilismo de este gobierno, no quiero bibliotecas paradas... Madrid no merece que Carmena revalide. Solo hay una cosa peor que cuatro años de Carmena: ocho años de Gobierno de Carmena", ha aseverado, afirmando a continuación que se dejará la piel por que los madrileños se movilicen para acudir a las urnas.

A su juicio, "va a ser más importante que nunca desde un perspectiva de un gobierno a nivel nacional a manos de populistas que van a subir los impuestos" y tiene que ser "la ciudad que cree en la prosperidad. "Y en eso vamos a estar nosotros", ha concluido felicitando San Isidro a los madrileños.