Villacís cree que Sánchez no atiende la crisis de refugiados en Madrid porque “está muy entretenido pactando con Bildu”

Publicado 21/01/2020 13:00:23 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ironizado este martes al asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no atiende a la "crisis" de refugiados en Madrid, "que es su competencia", porque "está muy entretenido pactando con Bildu".

"¿Sabían ustedes que el PSOE ha pactado con Bildu? Lo digo porque Sánchez decía que nunca pactaría con Bildu, pero el PSOE acaba de pactar con Bildu los presupuestos en Navarra. Lo digo porque a lo mejor alguien no se ha enterado, así que voy a volver a decirlo: el PSOE ha pactado con Bildu", ha señalado la vicealcaldesa tras el acto de homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín', en Madrid Río.

Y es que entiende Villacís que "se están utilizando todo tipo de cortinas de humo para que no se hable de lo que se debería estar hablando en España, algo que no tiene precedentes y que no debería volver a ocurrir nunca y es que el PSOE ha pactado con Bildu unos presupuestos en Navarra".

Además, ha cargado contra el PSOE por el 'atrezzo' de "utilizar como excusa y como coartada algunas visitas a algunas autonomías para presentarse en Cataluña para hablar con Torra y hacer un Pedralbes 2", y ha recordado que Sánchez "tiene una carta del Ayuntamiento de Madrid en la que se le conmina a que se reúna para abordar la situación de urgencia que están viviendo los refugiados en Madrid".

"Insisto, hemos recibido 55.000 en el último año; 55.000 personas que son competencia del Estado y a quienes el Estado y concretamente el señor Sánchez les está dando la espalda. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de una situación que es extrema, urgente y que debería merecer la atención del señor Sánchez si no fuese porque está muy entretenido pactando con Bildu en Navarra y con Torra en Cataluña", ha lamentado.

Por ello cree Villacís que para Sánchez Madrid es "menos importantes" y que "ni a refugiados ni a solicitantes de asilo les debe el colchón de la Moncloa, porque a Madrid desde luego ni le ha contestado".