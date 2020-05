Villacís cree que Vox "se pasó de frenada" y les advierte de que no quiere ser la "excusa para que alguien no trabaje"

Almeida avanza que está prevista para este viernes una reunión con todos los grupos

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, cree que el concejal de Vox Pedro Fernández "se pasó de frenada" cuando en la comisión de Vicealcaldía de este lunes declaró que su formación no se sentará en ninguna mesa de negociación con Cs, ya fuera formal o informal, ante la actitud "desleal con el pueblo de Madrid" de la portavoz 'naranja', lo que ha llevado a la edil a contestar en rueda de prensa que ella no quiere convertirse en "la excusa para que alguien no trabaje".

Ante la pregunta de si los pactos unánimes de reconstrucción desde el Ayuntamiento están en peligro tras las declaraciones de Vox, Villacís ha defendido que se tiene que "contar con todos" y que cuantas más perspectivas, mejores soluciones. También cree que, una vez que han pasado varios días, Pedro Fernández se habrá dado cuenta de que "se pasó de frenada" y más cuando en la misma comisión consiguió que tanto Más Madrid como PSOE asegurasen que no se están produciendo movimientos con Cs para desbancar a José Luis Martínez-Almeida como alcalde, tal y como sugirió el edil de Vox en un intento de "difamar".

"¿Quién iba a decir que Vox iba a poner el cordón sanitario no a Más Madrid o al PSOE sino a Cs? No quiero ser la excusa para que alguien no trabaje", ha lanzado la edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que sí le gustaría ver a Vox sentados en una mesa de pactos, como al resto de grupos, y confía en que "al final será así".

Begoña Villacís ha insistido en que "Vox no puede convertirse en el mejor aliado del PSOE a la hora de cuestionar gobiernos sólidos estables y que funcionan bien". Ella, "desde luego", sí se sentará con el grupo que lidera Javier Ortega Smith, a quienes ha reclamado que se pongan "a trabajar por los madrileños, les hayan votado o no".

REUNIÓN EL VIERNES CON LOS GRUPOS

El alcalde, por su parte, confía en que Vox "se incorpore finalmente a las mesas" y desea que entiendan que "una buena parte del futuro de Madrid pasa por esos acuerdos a llegar", en los que "todos deberían estar representados en las mesas".

Almeida también ha avanzado que está prevista para este viernes una reunión con todos los grupos en la que el Gobierno municipal les dará traslado de la propuesta final en torno al formato de los pactos, una vez que el lunes recibieron las propuestas de mesas de Más Madrid y ayer las del PSOE. El objetivo es "empezar a trabajar lo antes posible y buscar el mayor consenso para fijar el formato adecuado".

El concejal Pedro Fernández acusó a Villacís de ser desleal por "acusar al pueblo de Madrid de que quien se manifiesta (en referencia a las protestas en la calle Núñez de Balboa contra el Gobierno de la Nación) estaba aumentando los contagios por la epidemia". Llegó a pedir la dimisión de la vicealcaldesa. El grupo municipal de Vox aún no ha contestado sobre si mañana se sentarán con el resto de grupos.