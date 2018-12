Villacís critica la "visión maniquea", la "falta de autocrítica" y "el distanciamiento de la realidad" de Carmena

Publicado 27/11/2018 16:48:38 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Consistorio de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este martes en el Pleno municipal la "visión maniquea", el "distanciamiento de la realidad" y la "falta de autocrítica" de la alcaldesa, Manuela Carmena.

"No es lo mismo Madrid que Manuela Carmena; me interesa relativamente poco saber si se reúne con alcaldes, me interesa más la ciudad", ha lanzado Villacís durante su intervención tras la comparecencia de la regidora para dar cuenta de su actividad durante el último mes al frente del Gobierno municipal.

En este sentido, Begoña Villacís ha señalado que "la ciudad está mucho más sucia de lo que estaba". "En octubre había un 32 por ciento más de quejas de limpieza; hablemos de esas cosas que usted piensa que no interesa a los ciudadanos", ha instado.

Además, Begoña Villacís ha asegurado que "esta semana, 69 personas se han quedado en la calle; 13 familias con 26 niños se han quedado durmiendo en calle expulsados por sus recursos sociales". "¿No le aparece algo importante de lo que hablar?, ¿No le parece importante que hablemos de esos niños que se han quedado en calle?, ¿No le parece que es mejor hablar de ello?", ha planteado.

Y es que, para la portavoz de los 'naranjas' en Cibeles considera que Manuela Carmena "tiene el 'efecto Cibeles', un problema de distanciamiento con la realidad", así como que "se hace un poco resistente a las críticas". "A mí me parece infantil y teatral es tener cero autocrítica, así como el planteamiento maniqueo, según el cual nosotros somos muy malos y usted es muy buena", ha lanzado.

Por otra parte, Villacís ha reprochado que "los sindicatos mayoritarios se enterasen de la firma del convenio cuando estaban reunidos". "¿ Cómo no han expresado su desacuerdo? Reúnase con ellos, y le van a trasladar que lo que han firmado es aquello a lo que más del 80 por ciento de los policías votaron en contra. Lo han firmado con una representación que es un 30 por ciento", ha expuesto.

También ha recordado que la Oficina Antifraude "sí que ha reconocido que ha habido un conflicto de intereses" en la contratación en Cineteca de la hija del CEO de Madrid Destino.