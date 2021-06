Villacís define a Cs como medioambientalistas y acusa a Maestre de mentir porque "Madrid Central no se va a echar atrás"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha definido a su formación, Cs, como "medioambientalistas", lo que le ha llevado a acusar a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, de mentir porque "Madrid Central no se va a echar atrás".

Villacís, que ha hecho las declaraciones desde el futuro Campus del Videojuego de la Casa de Campo y cojeando por una rotura de gemelo, se ha referido a la postura de Más Madrid, que ayer participó en la 'bicifestación' por el mantenimiento y ampliación de Madrid Central, paso previo a la manifestación en Gran Vía convocada para este domingo.

Begoña Villacís ha defendido que a ella no le ha "hecho falta mentir para hacer oposición porque Más Madrid deliberadamente omite el nombre de Cs, dicen que esto (Madrid 360) lo está sacando (el alcalde, José Luis Martínez) Almeida con el apoyo de Vox".

"EN EL PROGRAMA DE CS NO ESTABA DESMANTELAR MADRID CENTRAL"

"Lo hacen porque saben perfectamente que en el programa de Cs no estaba desmantelar Madrid Central porque somos conscientes de que es una zona de bajas emisiones y no queríamos que Madrid fuera una ciudad que la echase atrás. Creemos en ello porque somos medioambientalistas", ha asegurado la vicealcaldesa.

La vicealdaldesa cree que Más Madrid "omite el nombre de Cs porque saben que fue quien en el pacto de gobierno con el PP aclaró que Madrid Central sí que se iba a mantener y omiten que Madrid Central no se va a echar atrás".

Villacís ha señalado a la "chapuza" de Más Madrid para explicar el motivo por el que ahora mismo Madrid Central no está en vigor". "Lo dijimos estando en la oposición, que la habían aprobado chapuceramente por las prisas, como siempre", ha reprochado.

PLAZA ELÍPTICA

"No, Madrid Central no se va a echar atrás, no se va a dejar de tener una zona de bajas emisiones. Va a haber una zona de bajas emisiones que ni siquiera estaba en los planes de su gobierno, que no hicieron nada porque Plaza Elíptica lleva años siendo una de las zonas más contaminadas de Madrid", ha añadido la vicealcaldesa, que ha recordado que estando en la oposición ya criticaba a entonces Ahora Madrid "por preocuparle sólo por el centro de Madrid".

Sí tiene claro la vicealcaldesa que, una vez en marcha la estrategia 360, "habrá que estar repensando los modelos todo el rato porque hay que testarlos, aplicarlos y si hay que mejorarlos, se mejorarán".

"Se mantiene Madrid Central aunque le pese y le venga muy bien mentir para hacer su política, que debería ser otra cosa. Que paren de verter bulos porque están engañando a muchísima gente", ha rogado a Más Madrid.

"Sé que les molesta que seamos verdes, que tengamos un compromiso con el medio ambiente", les ha criticado.

Villacís ha insistido en el compromiso de Cs "con el medio ambiente", presente en el programa de gobierno y en el pacto con el PP y se que traduce, por ejemplo, en el Bosque Metropolitano, "elegido como ejemplo por ONU habitat".