Villacís incide en que son "razones técnicas" las que impiden el festival de reggaeton: "Mejor así a tener que lamentar"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este viernes que el Madrid Puro Reggaeton Festival no se podrá celebrar en el Wanda Metropolitano por razones técnicas, en base a un informe de la Policía Municipal, y no políticas, y que "mejor que sea así a tener que lamentar".

"Aquí la valoración es técnica; los políticos no estamos para autorizarlo, si la Policía dice que no es aconsejable, no tenemos nada que decir. En esta ciudad guardamos recuerdos nefastos de eventos que no se hubieran tenido que producir, como el Madrid Arena", ha trasladado a los medios de comunicación desde el Barrio del Aeropuerto.

El Madrid Puro Reggaeton Festival comenzaba este viernes en el Wanda Metropolitano pero se canceló finalmente porque la Comunidad de Madrid no ha autorizado la celebración del mismo alegando que no reúne las condiciones de seguridad necesarias.

Según indicaron, existe un informe previo negativo por parte de la Policía Municipal de la capital en el que no autoriza ni aconseja la celebración del festival según los planes de seguridad que presentó la organización del evento --que tienen carácter vinculante-- y además estaban solicitándolo "fuera de plazo".

Por su parte, desde el Ejecutivo regional indicaron que la organización pidió la autorización el lunes, cuando el plazo mínimo para hacerlo es de un mes.

"Si los técnicos dicen que no es recomendable, respeto lo que dicen los técnicos. Entiendo que hay personas que hayan pagado las entradas, pero la Comunidad ha tenido sus razones, que son técnicas, no políticas. Mejor que sea así a tener que lamentar no haber hecho caso del informe de la Policía", ha expresado.