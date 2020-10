Villacís llama a un último intento para reanudar conversaciones e insiste en que las normas "no son fruto del consenso"

Insta a volver a sentarse para conseguir aprobar normas que sean percibidas por todas las partes como "acordadas"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha hecho un llamamiento para que se haga "aunque sea un último intento" para reanudar las conversaciones entre Gobierno central y autonómico después de apostillar que las normas ayer dadas a conocer por el Ministerio de Sanidad tras el Consejo Interterritorial "no son fruto del consenso".

Preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno qué ha cambiado después de que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, anunciara un principio de acuerdo, que luego no fue tal, Villacís ha contestado que eso lo tendría que explicar el Gobierno central.

"Tuvimos esperanza cuando (el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) se presentó en Madrid y tuvimos esperanza cuando empezaron las negociaciones y cuando nos empezamos a reunir. Empezamos a perder la esperanza el día en que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, salió a contraprogramar una rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero", ha argumentado.

RESPALDA A AGUADO PORQUE "HUBO UN PRINCIPIO DE ACUERDO"

Siguieron los acontecimientos cuando Illa "dijo el martes que las medidas de Madrid le parecían bien". "Volvimos a tener esperanza cuando hubo ese principio de acuerdo que anunció Ignacio Aguado después de esa reunión porque efectivamente hubo un principio de acuerdo sobre que tenían que producirse conversaciones para fijar entre ambas partes criterios objetivos", ha detallado.

Sin embargo, volvieron a "perder la esperanza cuando, tras ese principio de acuerdo, salió el Gobierno (central) con unos criterios que no eran compartidos, que no habían sido fruto del consenso. Eran fruto de una imposición, criterios absolutamente unilaterales. No se escuchó a Madrid, sí a otras muchas comunidades".

La edil ha asegurado que la Comunidad "no critica sin fundamento o de forma indiscriminada, arbitraria" sino que está proponiendo "otros criterios que también son objetivos y homogéneos, aplicables a toda España para tener certidumbre y seguridad".

Villacís ha subrayado que la ciudadanía está preocupada por la sensación de "inseguridad", con una "incertidumbre" sobre las medidas a cumplir y todo porque "no han sido fruto del consenso". "Apelamos desde el Ayuntamiento y desde los partidos del gobierno a que se recupere el consenso", ha instado la vicealcaldesa, que ha exigido "responsabilidad" a los poderes públicos.

"NO ESTÁ TODO PERDIDO"

"No puede haber contraprogramación de las ruedas de prensa, no puede haber descuelgues del consenso horas después. Es importante tener confianza entre las partes y creo que no está todo perdido, estamos a tiempo de volver a sentarnos. Creo que el Gobierno haría un ejercicio de responsabilidad si de verdad escuchase a Madrid. No sería un ejercicio de generosidad sino de responsabilidad", ha emplazado la edil.

Begoña Villacís insta a volver a sentarse para conseguir aprobar unas normas que sean percibidas por todas las partes como "acordadas", para que ninguna de ellas "se sienta vencida". "Esto no es una cuestión de quien gana o pierde, de PP, PSOE o Cs. Tiene que ver con los ciudadanos en su casa que no tienen claro qué tienen que hacer, que no saben si son normas justas o injustas porque no son fruto del consenso".