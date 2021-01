Villacís no está a favor de la eliminación del mural porque "el sectarismo no se combate con sectarismo"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no está a favor de la eliminación del mural feminista de Ciudad Lineal porque "el sectarismo no se combate con sectarismo", además ha anunciado que se está trabajando en una propuesta alternativa, a elaborar con todos los sectores, para elevarla al Pleno del distrito.

La edil ha asegurado que la postura de Cs es la manifestada hoy por ella pero que no tiene que entenderse como una desautorización del concejal del distrito, Ángel Niño. "Hablando con él y entendiendo las razones que le llevaron a votar así, él también ha comprendido mi punto de vista porque, aunque no te guste, nuestra política no es la de borrar", ha sostenido.

"Me guste o no, sea sectario o no, el sectarismo no se combate con sectarismo porque es acabar jugando con lo mismo. No estoy a favor de la política de borra, pinta y colorea de los extremistas", ha argumentado en los pasillos del Palacio de Cibeles.

Después de apuntar que la decisión mayoritaria del Pleno tiene "que cumplirse", la vicealcaldesa ha avanzado que van "a tratar de hablar con todos los interlocutores en Ciudad Lineal, como padres y usuarios, para dar con una propuesta para llevar al Pleno" concitando a la mayoría.

También ha asegurado que, "con la peor pandemia de la historia democrática", no va a perder "ni un minuto ni un euro de dinero público" en dedicarlo a otro asunto que no sea lo que le preocupa a la mayoría de los madrileños.

Villacís ha afirmado que comprende las razones que llevaron a Niño a votar a favor de la proposición de Vox dado que "la izquierda trata de patrimonializar el feminismo". "Las mujeres que no somos de izquierda no tenemos la protección del feminismo", ha lamentado la concejala, que ha recordado el "escrache" que sufrió estando embarazada.