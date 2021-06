Villacís pide "reactivar el consenso" contra el maltrato a las mujeres y dice a Vox que la violencia machista "existe"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este viernes "reactivar el consenso" para luchar contra la lacra de la violencia de género y ha dicho al partido político de Vox que la violencia machista "existe" y que entre todos "hay que combatirla".

Tras la participación en la sesión constitutiva del Consejo Social de Madrid, preguntada por los periodistas por los recientes casos graves de asesinatos machistas, se ha centrado en Vox, "que niega la existe de que exista este tipo de violencia" y ha preguntado a los hombres de este partido si tienen las mismas posibilidades que ella de ser violadas o sufrir una agresión.

"En algunas cosas no somos iguales. Un hombre es más fuerte que una mujer. No es cuestión de tener miedo a los hombres, nosotros estamos tan lejos quede ese extremo de que nos acechan los hombres. Somos inferiores físicamente hablando y tenemos más probabilidades de ser violadas", ha recalcado.

La vicealcaldesa quiere "reactivar la conciencia de todos los que no quieren abrir los ojos y reactivar el consenso". Y ha recordado que hace muy poco había consenso entre todas las fuerzas políticas salvo Podemos, "que se salió del consenso por las denominaciones, como si fueron más importantes que lo que pasa. "Me gustaría reactivar el consenso y no todo vale en política ni vale hacer política con todo", ha apostillado Villacís.