Almeida asegura que la posición de Vox "no es negar la violencia machista" y sí "difuminarla en un concepto más amplio"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la posición de Vox "no es negar la violencia machista" y sí "difuminarla en un concepto más amplio, que es el de violencia intrafamiliar".

"No conviene tampoco caer en el blanco o el negro. Es decir, yo creo que la posición de Vox no es negar que exista la violencia machista, sino difuminarla dentro de un concepto más amplio, que es el de violencia intrafamiliar. Ahí es donde yo discrepo con Vox. No se pude minusvalorar", ha trasladado a la prensa tras acudir a la presentación de la nueva edición de Premios Platino, en los Teatros del Canal.

Para Martínez-Almeida, la formación que lidera Javier Ortega Smith en Cibeles "minusvalora el drama de la violencia de género y lo subsume en ese otro concepto más amplio".

A pesar de ello, ha aseverado el primer edil, "Vox no ha influido en una sola coma en políticas de violencia de género del Ayuntamiento y reto a todo aquel que lo diga a que lo demuestre con hechos", ha aseverado, para reiterar a continuación que se desvincula "totalmente" de la posición de Vox respecto a esta cuestión, pues "no se corresponde con la realidad".

En este punto ha reiterado que la violencia machista "es un problema real, que existe, que es muy grave y que no se puede admitir demora en poner todos los medios", por lo que "Vox se equivoca gravemente haciendo el planeamiento que hace".

Martínez-Almeida ha añadido que pese a que Vox es socio de investidura, él dice "claramente" lo que les une y lo que les separa. "No he tenido la más mínima duda en tener enfrentamientos públicos en los que dejo clara mi postura. Nosotros vamos de cara siempre, y cuando nuestros socios hacen algo que no nos gusta, lo decimos claramente, no como Pedro Sánchez", ha añadido a renglón seguido.

"Cuando su socio de Gobierno dice que hay que correr a gorrazos al Gobernador del Banco de España... ¿De verdad Sánchez no tiene nada que decir sobre eso?, ¿No tiene el valor de decir que socio de Gobierno se equivoca nuevamente? Yo cuando discrepo de Vox se lo digo a la cara sin ningún problema", ha concluido.