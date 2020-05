Villacís pide "responsabilidad" en el primer día libre para hacer deporte y no tener que dar "pasos atrás"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apelado este sábado a la "responsabilidad" y no bajar "la guardia" en el primer día de libertad de los ciudadanos para hacer deporte y dar paseos, para no tener que "dar pasos atrás".

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, antes de la celebración del acto institucional del Dos de Mayo, la vicealcaldesa ha indicado que todo está siendo controlado aunque que pese a que todos llevan mucho tiempo confinados hay que salir con "responsabilidad".

"Está siendo muy duro y más largo de lo que esperábamos inicialmente. Pero ahora más que nunca lo importante es no bajar la guardia, porque si no tenemos actitudes responsables podemos dar pasos atrás y no nos lo podemos permitir ni a nivel de vidas ni a nivel de economía tampoco. Seamos responsables hasta el final", ha defendido.