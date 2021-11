Villacís, sobre posible candidatura de Mercedes González: "No es bueno que un cargo institucional sea a la vez político"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que "no es bueno que un cargo institucional sea a la vez político" cuando ha sido requerida por la posible candidatura de la Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, al Consistorio de la ciudad en 2023.

"Yo no me meto en lo que hace el resto de partidos, entiendo que en el PSOE tendrán primarias, y que hay otra persona que ejerce la Portavocía dentro del Ayuntamiento, pero no es bueno que un cargo institucional sea a la vez político, porque acabamos teniendo problemas como con (José Manuel) Franco", ha indicado ante los medios de comunicación tras asistir en la Plaza de la Villa a al entrega de las Llaves de Oro de Madrid al presidente italiano, Sergio Mattarella.

Y es que, para Villacís, "velar por un partido no es lo mismo que velar por el buen funcionamiento del Gobierno", por lo que "no es bueno que se mezclen ambas cuestiones" y ha pedido "delimitar muy bien una cosa y la otra". Así, le ha pedido "que no mezcle y que sepa diferenciar, porque lo primero ha de ser Madrid, no su partido".

Requerida por la compatibilidad de cargos (orgánico e institucional) del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Villacís ha apuntado que ella le pidió "el compromiso de que entre su partido y Madrid, siempre optase por Madrid". "Cuando hablo con él, no hablo de partidos, sí de presupuestos, de Junta de Gobierno, de gestión... a mí no me penaliza", ha subrayado.

Sobre su cargo como coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Villacís ha señalado que "siempre, siempre, siempre" ha optado "por la ciudad de Madrid". "No pueden encontrar un solo caso en que me haya mostrado de manera distinta", se ha dirigido a la prensa.