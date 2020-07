Villacís reivindica a su partido en el gobierno municipal tras sondeo de Telemadrid: "Parte de esa valoración es de Cs"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reivindicado este jueves el papel de la formación naranja en el gobierno municipal tras conocerse el sondeo de Telemadrid según el cual PP ganaría las elecciones con 23 ediles mientras que Ciudadanos perdería 7 concejales. "Parte de esa valoración es de Ciudadanos", ha expresado Villacís.

Tal y como ha indicado, España se encuentra "en el año 1 de los gobiernos de coalición", ya que "realmente el gobierno de coalición aparece con fuerza el año pasado". "Aún nos queda por conocer cómo funcionan, y hay que entender el peso de cada uno", ha lanzado a continuación.

Considera que el voto ahora "se capitaliza en quien tiene la Alcaldía", pero asegura que "cuanto más tiempo pase y se perciba el trabajo, más se reconocerá el papel de todos".

Ha destacado la "valoración muy positiva y transversal que se ha hecho de todo el trabajo de gobierno", y ha recordado que Cs ha estado en él. "Seguiremos trabajando por que eso sea así", ha expresado.

"No llevo mucho tiempo en política, pero he estado en todo tipo de situaciones. Soy muy trabajadora, me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo y me quedan tes años por delante", ha concluido.