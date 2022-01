Villacís vaticina que mañana será "día de celebración" al aprobarse ordenanza de terrazas, "equilibrada y con consenso"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha vaticinado este lunes que mañana será un "día de celebración" si, tal y como todo apunta, se aprueba en el Pleno municipal la modificación de la ordenanza de Terrazas para la ciudad.

"Los que reprochan la ordenanza no se la han leído. Creo que mañana será un día de celebración. Hay muchos trabajadores que sabrán si pueden seguir trabajando y mantener esos puestos de trabajo. Hemos hablado con todos los sectores", ha expresado ante los medios de comunicación tras asistir a una reunión con el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, en la sede de CEIM.

Villacís ha destacado que se trata de "una ordenanza equilibrada, fruto del consenso", pese a que "hay partidos", en alusión a Vox, "que están en el no te ajunto". "Vox no ha hecho ni alegaciones ni el ademán de sentarse a negociar. Se ha anclado en el no es no", ha criticado a continuación.

De ellos ha señalado que "lo único" que sabe es que "han puesto apodos como Terracís", que lo lleva "muy honrosamente".

La vicealcaldesa madrileña ha valorado que la modificación de la ordenanza aporta "una herramienta, la zona saturada, que permitirá que donde esté localizado el problema se pueda actuar, con un repertorio de acciones".

En este sentido ha explicado que "se puede reducir la huella" porque "hay muchísima más maniobrabilidad". "Vamos a tener una ordenanza que va a dar seguridad y que reconoce un hecho, que Madrid se va a estar transformando", ha concluido.