Villacís ve en Ahora Madrid un grupo de "jóvenes activistas muy revoltosos" que "la van liando por donde pasan"

Publicado 13/11/2018 11:10:31 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que el gobierno municipal de Ahora Madrid es un grupo de "jóvenes activistas muy revoltosos" que "la van liando por donde pasan".

En estos términos se ha expresado Villacís en el desayuno informativo de Vanity Fair en el Hotel Santo Mauro después de la suspensión cautelar de militancia de Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez, adoptada por el Consejo de Coordinación de Podemos en la Comunidad de Madrid a instancias del secretario general de la formación en Madrid.

Para Villacís, dentro de estas polémicas, sobresale la ausencia de la regidora, Manuela Carmena, ya que su estrategia es "inteligente". "Cuando ayer saltó todo por los aires, y vimos que era un reparto de sillas, estaba en Berlín; en París estuvo cuando acontecieron los disturbios de Lavapiés", ha expresado.

Además, ha añadido que en el Ayuntamiento de Madrid "todas las competencias con de la alcaldesa", pero que "Manuela Carmena no asume la responsabilidad de lo que pasa, pero porque ella tampoco está en la gestión".

Sobre la situación de los ediles del equipo de Gobierno, a Villacís le recuerda a 'La vida de Brian', algo "dantesco". "Llevo tres años viviendo esa situación en el Ayuntamiento, y parece que es aleatorio que Madrid no se gestiona, pero lo de los túneles no es una casualidad, lo de los atascos no es una casualidad, esto es porque no te ocupas de una gestión, porque dedicas más esfuerzos a gobernarte a ti mismo que a los demás", ha remarcado.

Asimismo, ha reiterado que Ahora Madrid utilizó para llegar a Cibeles "un caballo de Troya llamado Carmena" y desembarcar "seis grupos extremos muy enfrentados", que como equipo de Gobierno alumbran "una sustancia volátil e impredecible".