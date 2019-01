La violencia machista o la guerra de Siria se hacen hueco en la nueva temporada de los Teatros del Canal

Publicado 03/01/2019 13:46:58 CET

La violencia machista, la guerra de Siria o el Alzheimer se harán hueco en el programa de los Teatros del Canal, que tendrán las problemáticas sociales como uno de los ejes de su temporada 2018-2019, según ha informado el centro en un comunicado.

En primer lugar, del 19 de enero al 1 de febrero el colectivo alemán Rimini Protokoll presentará 'Situation Rooms. A multiplayer video piece', una videopieza de teatro inmersivo para múltiples 'jugadores' en la que los espectadores también son actores.

Así, el público accederá en grupos de 20 personas, cada uno con unos auriculares y una tablet en la mano, para vivir la obra de forma individual pero en relación con el resto de espectadores, mezclando las fronteras entre lo individual y lo colectivo, añadiendo la presencia de periodismo, política y economía global y tiempo real.

Asimismo, 'Archive', del creador israelí Arcadi Zaides, estará en la Sala Negra los días 23 y 24 de enero y mostrará parte de las grabaciones que se realizaron con unas cámaras de vídeo distribuidas entre palestinos que viven en zona de alto conflicto para documentar las violaciones de los derechos humanos.

Con esta obra arranca el ciclo 'Nadie sabe de lo que un cuerpo es capaz', que continua con 'Displacement', la obra del bailarín y coreógrafo sirio Mithkal Alzghair los días 26 y 27 de enero, seguido el 31 de enero por 'Farsi.e', una 'performance' del artista iraní Sorour Darabi en el Centro de Arte Dos de Mayo, CA2M.

Alex Rigola pondrá el foco en la violencia machista con 'Macho man', un proyecto de teatro documento sin actores, con testimonios reales y a modo de instalación para proponer al espectador un viaje escénico, experimental e interactivo con el fin de dar visibilidad a esta problemática social y ayudar a empatizar con todas sus víctimas potenciales. Se podrá ver desde el 19 de febrero hasta el 17 de marzo.

Asimismo, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, con 'Guerrilla de El conde de Torrefiel', un grupo de personas participarán en este teatro documental que, en cada ciudad donde se representa selecciona un grupo de personas para que colaboren con sus aportaciones. Según Rubén Ramos Nogueira, esta obra "es un concienzudo electroshock al que nos somete una gente que lleva años intentando gritar desesperadamente desde los escenarios con toda la rabia acumulada por una generación".

Por su parte, la Agrupación Señor Serrano se concentrará en el mundo de consumismo entre el 7 y el 10 de marzo con 'Kingdom', su nuevo proyecto, protagonizado por King Kong y el capitalismo. Asimismo, con 'Clean City', los directores del llamado 'Escenario Experimental del Teatro Nacional de Grecia', Anestis Azas y Prodromos Tsinikoris, contarán la historia de cinco mujeres para reflejar situaciones de lo que Azas describe como "racismo institucional" los días 11, 12 y 13 de abril.

Los días 10 y 11 de mayo será el turno para el 'pantsula', un baile que en Johannesburgo tiene el carácter de toda una cultura con una trayectoria similar a la del 'hip-hop' en Norteamérica y que se mostrará con el espectáculo 'Via Kanana', fruto de la colaboración de la compañía Via Kathelong con el coreógrafo Gregory Maqoma, con un trasfondo social que habla de la corrupción en la cúpula del poder sudafricano.

Con el ciclo 'Miradas: Roger Bernat / FFF', el dramaturgo catalán Roger Bernat busca hacer un teatro participativo sin actores y sin autor a través de varios proyectos que esta primavera llegarán a Madrid. Los días 16 y 17 de mayo, con 'Please, continue (Hamlet)' se podrá vivir un juicio real al ciudadano Hamlet, en el que el público ejercerá un papel fundamental como jurado popular, el día 18 será el turno de 'Numax-Fagor, plus' y los días 18 y 19, el espectador también adquirirá un gran peso con la obra 'No se registran conversaciones de interés', al igual que ocurrirá el día 19 de mayo, con 'La consagración de la primavera: una obra vivida desde dentro'.

Por último, entre el 23 de mayo y el 2 de junio, Carlos Tuñón y su compañía 'Los números imaginarios' se dirigirá a la realidad de los enfermos de Alzheimer con 'Lear (Desaparecer)', una reflexión sobre el diálogo intergeneracional y sus complejidades con la dramaturgia de Gon Ramos y la produccón de Bella Batalla.