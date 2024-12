Visitas a Matadero, un jardín de Navidad en Retiro o conocer el Madrid de los 60, planes culturales en el puente

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un recorrido por Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea, en el que se cuenta la historia de este espacio como antiguo matadero de animales y mercado, un jardín de Navidad en el parque del Retiro o conocer el Madrid de los 60 en una exposición son algunos de los planes culturales de los que se puede disfrutar en la capital en este puente de la Constitución.

En uno de los puentes con más visitantes a la ciudad, Madrid se prepara con alternativas culturales en sus centros con visitas a belenes como los de CentroCentro, que compiten con el tradicional plan de ver las luces navideñas.

Parte de estos planes pasan por conocer Matadero Madrid, un conjunto construido hace más de un siglo a las afueras de la ciudad en él se concentraban animales como vacas, cerdos y aves para su sacrificio y venta hasta 1996. También se podrá disfrutar ya este fin de semana de la pista de hielo.

En el mismo espacio, este sábado, de 18 a 20 horas, se realizará el taller 'Repair Café Madrid' donde enseñan a arreglar aparatos de tamaño pequeño/mediano que se usan normalmente en el día a día.

La iniciativa nació de la mano de Martine Postma en 2007 que abrió su primer Repair Café dos años después. El objetivo no es sustituir a los profesionales técnicos en reparación sino lograr que esas personas que no encuentran uno o les resulta muy costoso no acaben tirando sus aparatos.

También se podrá disfrutar de una exposición interactiva basa en el color, en concreto, en la Nave 0 con el nombre de 'It from bit', del artista Efrén Mur. Durante el fin de semana de 12 a 21 horas, se podrá disfrutar de esta instalación audiovisual con sensores del movimiento sobre la conciencia humana.

BEETHOVEN, GOYA O BELENES

En el Espacio Cultural Serrería Belga, se abrirán las puertas a la exposición de Andrés García Ibáñez 'Beethoven. Del corazón al corazón'. Se trata de un conjunto de series pictóricas que conmemoran el 200º aniversario de la publicación de la sinfonía Coral o más conocida como la 9ª sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Estos frescos de García Ibáñez se mezclan con creaciones de Francisco de Goya que vivió en tiempos del músico. El montaje realiza un paralelismo entre ambos genios por las múltiples coincidencias tanto artísticas como vitales. El recorrido cuenta con audios y códigos QR.

Por su parte, el Madrid de los 60 se podrá conocer 200 fotografías del fotoperiodista Antonio Alcoba en el Museo de Historia de Madrid.

En el Parque del Retiro, se podrá disfrutar de un jardín efímero de Navidad, donde se pueden capturar fotografías para el recuerdo y compartirlas en las redes sociales con hashtag #NavidadEnElRetiro. También se cuenta con un arco decorativo inspirado en la tradicional corona navideña.

La instalación está diseñada para integrarse en el eje central del Paseo de México, que conecta el acceso al parque por la Puerta de Alcalá, la Fuente de la Independencia y la Fuente de los Galápagos. Se ha previsto una propuesta paisajística similar en el Parque de Juan Carlos I.

A todo ello, se suma en el espacio cultural CentroCentro el belén del Ayuntamiento de Madrid que rinde homenaje al escultor toledano José Luis Mayo Lebrija, mientras que en el belén del Museo de Historia de Madrid se puede ver en su estilo napolitano.

La colección Basanta-Martín de belenes del mundo que reúne una de las más grandes internacionalmente se reparte entre el Centro Cultural Fuente de San Pedro, Centro Cultural Quinta del Berro-Rafael Altamira y el Centro Cultural Príncipe de Asturias.

También tiene su particular belén napolitano de la misma colección la conocida como Montaña de los Gatos del Retiro 264 años después de su primera exposición en este emblemático parque. En Cineteca se exhibirá dentro de los ciclos 'Navidad de cine' y 'Siempre clásicos' las películas de 'Solo en casa' y 'Adiós invierno'.