Vox afirma que la propuesta de Feijóo de quitar la nacionalidad a criminales es suya y PP dice que es "de sentido común"

Archivo - La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha reivindicado este lunes como propia la propuesta del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estudiar una retirada de la nacionalidad a aquellos que delincan, mientras que desde el PP de Madrid han afirmado que es "de sentido común".

Así lo han planteado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, después de que el domingo en Badalona el líder nacional de los 'populares' afirmase que revisaría --de llegar al Gobierno-- cómo se concede, cómo se mantiene y "cómo se puede perder" la nacionalidad española, algo que considera justo y razonable porque los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

"Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique", planteó.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha recordado que su formación trajo a esta Cámara una Proposición No de Ley (PNL) en esta línea y que el PP votó en contra. Entonces la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, instó a Vox a llevar ese debate a las Cortes Generales, al no tener competencias para ello la administración regional.

Moñino ha acusado al PP de llevar "años impulsando políticas de fronteras abiertas" o "utilizando sus absolutas para aprobar regularizaciones masivas" o el "arraigo".

"Sin duda a mí me parece una buena medida, tan buena que es exactamente lo mismo que Vox lleva planteando desde un año", ha recordado Moñino, quien ha sugerido a Feijóo que explique por qué el PP en la Cámara de Vallecas dijo que no para proponerla ahora él.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha respondido que "el diablo siempre está en los detalles" y que Vox "muchas veces" trae iniciativas a la Asamblea para que los 'populares' no las apoyen.

"Ellos muchas veces prefieren quedarse solos, siendo los tarritos de las esencias, que llegar a acuerdos", ha indicado, contraponiéndolo a la actitud del pasado Pleno, donde ambos partidos aprobaron dos PNL sobre Ceuta.

Ha afirmado que la sintonía es "el camino" frente a un Gobierno que es una "auténtica organización criminal". "Por lo tanto, seguramente la iniciativa que trajeron aquí tenía algún detalle que nos hacía imposible su aprobación, pero es de sentido común que una persona que ha obtenido la nacionalidad hace un año o hace dos años y que se convierte en un asesino, pues esas son las personas que deseamos tener en España", ha zanjado.

LA IZQUIERDA CRITICA LA PROPUESTA

La izquierda, en cambio, ha criticado la medida. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha reprochado que el PP haya "asumido esa agenda de involución y de reportes que le está exigiendo Vox y todo por cuatro votos".

"Yo lo he dicho muchas veces y lo mantengo, se necesita una derecha capaz y una derecha con sentido común. No esta derecha que va del ronzal de un partido que es xenófobo, que es racista y que lo que quiere es quitar cualquier persona que no sea nacida y vivida en España como Dios manda, que dirían ellos", ha planteado.

Ha reclamado al PP que de "una pensada" para ver si estos postulados "no corresponden ni al Siglo XXI, ni a la España actual, ni a ningún partido que se considere democrático".

Para la de Más Madrid, Manuela Bergerot, Feijóo desde 2023 "no para de llorar" y ha advertido de que es "muy peligroso" querer "quitarle el derecho al voto a los españoles".