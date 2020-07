Vox cree que Almeida "es un alcalde que pone voluntad pero le falta coraje para desmontar tentáculos de la izquierda"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, cree que el regidor, José Luis Martínez-Almeida "es un alcalde que lo está haciendo lo mejor que puede, que pone voluntad pero le falta coraje y decisión para desmontar los tentáculos de la izquierda".

En una entrevista en Radio Inter, recogida por Europa Press, Ortega Smith no sabe si esa "falta de coraje" responde a una forma de ser de Almeida o es una postura del PP. No entiende que con el apoyo de Vox, "que es leal" a los intereses de la ciudad, el regidor "no desmonte los tentáculos de la izquierda, que saben a lo que juegan, porque se siguen financiando los chiringuitos de la izquierda como la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) o se mantendrán los Foros Locales pero con otro nombre". El líder municipal de Vox las ha definido como estructuras donde la izquierda mantiene su "clientelismo político".

Mención aparte ha hecho a la "mentira de la ideología de género". Ortega Smith ha sostenido que Almeida "no ha mostrado el valor para combatir la mentira de la ideología de género", razón por la que ayer él acudió al minuto de silencio por la mujer asesinada a manos de su pareja en Torrejón de Ardoz pero se distanció unos metros de la pancarta sostenida por el resto de grupos políticos porque en ella se leía 'No a la violencia de género'.

"La violencia de género es una gran mentira. Matan a las mujeres pero también puede hacerlo una pareja lesbiana. No convocan un minuto de silencio cuando una mujer mata a su hijo o cuando un hombre mata a su pareja homosexual. Hay víctimas de primera y de segunda", ha lamentado el concejal.

Otros ejemplos que ha puesto sobre la "cobardía" del alcalde Almeida han sido los referidos a la bajada impositiva o la reducción de la Administración para, a su vez, reducir gastos. Sí ha felicitado al 'popular' por su "generosidad" en los Acuerdos de la Villa para que todas las formaciones participaran "en igualdad de condiciones".