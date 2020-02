Vox cree que Ayuso frente al 'pin parental' pasó de la ira, a la negación, a la aceptación y finalmente a la rendición

Publicado 13/02/2020 11:04:58 CET

Si actúa el Gobierno de Sánchez "no va a haber ni pin, ni pum ni puk porque va a imponer sus dogmas", ha contestado Ayuso

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que frente al 'pin parental' la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado de la ira, a la negación y finalmente a la rendición.

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, Monasterio ha avisado de que en la autonomía todavía "no está la izquierda" pero si Ayuso renuncia "a defender las ideas fundamentales" y "tiene miedo a que le pongan etiquetan" al final "acabaran entrando".

"Ustedes creen que aceptando las ideas de la izquierda está nunca llegará al poder, que permitiendo que legitimen sus disparatadas ideas y permitiéndoles que entren en nuestras vidas no llegarán. Les permiten entrar desde la cuna hasta la tumba. La izquierda quiere controlar qué niños nacen y cuáles no nacen, la educación de nuestros hijos y convertirles en sus soldados y quiere marcarnos hasta nuestra fecha de caducidad", ha dicho.

Por ello, le ha dicho a la presidenta madrileña que tiene dos opciones "hacerles frente o claudicar". Y, según Monasterio, ella ha optado por esta última opción. Así, ha indicado que al principio estaba "en la fase de la ira" y "mandaba a sus acólitos de los medios de comunicación" a insultarles y amedrentarles.

Después, pasó a la fase de la negación y no admitía que "hubiera talleres, adoctrinamiento, la ideología de género" sino que pensaba que los padres eran "unos carcas". Luego, Monasterio ha incidido en que el lunes pasado, Ayuso, en una entrevista radiofónica pasó a la fase de la aceptación y manifestó que sí había "talleres, activistas y aceptó que había adoctrinamiento y unas leyes de ideología de género que ciertos colectivos la utilizaban para manipular" a sus hijos.

"Pero, lejos de entrar en razón y tomar las riendas como corresponde a alguien que está gobernando, pasó usted de la fase de la aceptación, a la fase de la rendición, y dijo: ¡olvídese, olvídese, yo no pienso combatir a la izquierda!", ha apostillado.

Monasterio ha defendido que desde Vox no pasarán por ahí y le animado a "ganar esta batalla, dejar atrás los complejos, que apruebe el 'pin parental'" y le ha dicho que si su socio no le acompaña que sea él el que le cuente a los madrileños que "a cambio de cuatro aplausos de la izquierda traicionó la libertad futura de sus hijos".

"POLÍTICA FUERA DE LAS AULAS"

"Tendré otros defectos pero no será precisamente no tener complejos lo que a mí me caracteriza", ha respondido la jefa del Ejecutivo autonómico. Así, ha insistido en que "los pactos están para cumplirse" y le ha recordado que si la izquierda no gobierna en Madrid es porque hay tres partidos políticos PP, Cs y Vox que se han entendido.

Ayuso ha vuelto a defender la libertad educativa en la región así como ha reclamado que la política se deje "fuera de las aulas", sobre todo en un momento en el que es necesario que el centro derecha trabaje frente al Gobierno central que va a atentar contra "el esfuerzo, al mérito, a la capacidad" porque el socialismo quiere "igual a la baja". "Quieren empobrecer al ciudadano para después darle el hombre y decirle que ellos son superiores moralmente y mejores", ha lanzado.

A su parecer, lo más importante no es la cuestión del 'pin parental' sino que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa "no va a haber ni pin, ni pum, ni puk porque van a imponer directamente sus dogmas".