Vox espeta a Ayuso que corruptos son los que la presenciaron "y no dijeron nada" y ella les acusa de "demagogia barata"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio", le ha espetado este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que corruptos también son los que presenciaron la corrupción "y no dijeron nada" y la dirigente madrileña la ha acusado de "demagogia barata".

"Los españoles llevamos meses, llevamos años, levantándonos con portadas vergonzosas en que la corrupción parece que campa a sus anchas en los partidos, en las instituciones, empresas públicas, etc. Vuelven a estar presentes en nuestro día a día, este goteo constante de noticias nos escandaliza y provoca preocupación en los españoles", ha comenzado relatando la portavoz de Vox en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Monasterio cree que ante la crisis que hay que afrontar se necesita "ver que quienes están dirigiendo las instituciones están libres de corrupción, liderazgo, confianza" y que se aleje "no solo a los corruptos sino a todos aquellos que presenciaron la corrupción y no dijeron nada". "Eso también es corrupción", ha espetado. Según ha expuesto, la corrupción en España le cuesta a cada español 1.900 euros por español.

Asimismo, y tras las informaciones que indican que el consejero de Interior, Enrique López, puso en contacto al abogado del PP, Luis Santos, con un contacto del extesorero del partido Luis Bárcenas, la diputada de Vox ha pedido una Justicia "independiente y eficaz". "No ayuda que miembros de la Justicia haciendo conexión entre presuntos corruptos, claro que no", ha señalado a continuación.

Por su parte, la presidenta madrileña ha trasladado las ganas que tiene que se acabe la campaña en Cataluña para que Vox deje "estos ejemplos de demagogia profunda que todos los días está trayendo a la Asamblea de Madrid".

"Me parece increíble que me dé lecciones de sospechas partidos políticos que se están ciñendo a casos, supuestos, de hace por lo menos dos legislaturas cuando en ellas han ido cogiendo a miembros del PP para engrosar sus filas. Si dudan del PP no sé por qué lo hacen", ha dicho.

En este punto, ha espetado que Monasterio fue la primera que a su "compañero" el exalcalde de Alcobendas y exalto cargo de su Gobierno, Ignacio García de Vinuesa, "le estuvo criticando y no le dio ni siquiera veracidad a sus declaraciones" cuando ahora resulta que ha sido absoluto de aquello lo que se le acusaba.

"Cuando está en campaña electoral le da igual porque cada vez que están en campaña electoral vuelven a hacer lo mismo: se ponen en la demagogia de la izquierda", ha lanzado.