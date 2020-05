Vox finalmente asiste a la reunión de pactos de Cibeles a pesar de que un edil dijera que no se sentarían con Cs

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox finalmente ha asistido a la reunión con todos los grupos en la que el Gobierno municipal les está dando traslado de la propuesta final en torno al formato de los pactos de Cibeles, han informado fuentes de la formación a Europa Press, a pesar de que el edil Pedro Fernández asegurara a principios de semana que no se sentarían en mesa alguna en la que estuviera presente Cs.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, opinó ayer que el concejal de Vox Pedro Fernández "se pasó de frenada" cuando en la comisión de Vicealcaldía de este lunes declaró que su formación no se sentaría en ninguna mesa de negociación con Cs, ya fuera formal o informal, ante la actitud "desleal con el pueblo de Madrid" de la portavoz 'naranja', lo que llevó a la edil a contestar en rueda de prensa que ella no quiere convertirse en "la excusa para que alguien no trabaje".

Ante la pregunta de si los pactos unánimes de reconstrucción desde el Ayuntamiento peligraban tras las declaraciones de Vox, Villacís insistía en "contar con todos". También declaró que, una vez que han pasado varios días, Pedro Fernández se habrá dado cuenta de que "se pasó de frenada" y más cuando en la misma comisión consiguió que tanto Más Madrid como PSOE asegurasen que no se están produciendo movimientos con Cs para desbancar a José Luis Martínez-Almeida de la Alcaldía, tal y como sugirió el edil de Vox en un intento de "difamar", según la vicealcaldesa.

El regidor, por su parte, ya manifestó ayer su confianza en que Vox se incorporase finalmente a las mesas. El objetivo, en palabras del primer edil, es "empezar a trabajar lo antes posible y buscar el mayor consenso para fijar el formato adecuado".

El concejal Pedro Fernández acusó a Villacís de ser desleal por "acusar al pueblo de Madrid de que quien se manifiesta (en referencia a las protestas en la calle Núñez de Balboa contra el Gobierno de la Nación) estaba aumentando los contagios por la epidemia". Llegó a pedir la dimisión de la vicealcaldesa.