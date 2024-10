Vox insiste en pedir la comparecencia de Arenillas en la Asamblea por el 'caso Errejón' pese a su cese

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid insiste en pedir la comparecencia de la ya exdiputada de Más Madrid Loreto Arenillas en la Comisión de Mujer de la Cámara vallecana para dar explicaciones sobre el 'caso Errejón' y ha avanzado que estudia cómo articula esta petición después de su cese.

"Nosotros vamos a articular para que esta señora pueda venir a dar explicaciones y señale a quienes conocían la comisión de estos presuntos delitos cometidos por el señor Iñigo Errejón", ha señalado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, que ha reclamado este lunes la "disolución" de Más Madrid y de Sumar y la dimisión de todos sus líderes.

El Reglamento de la Asamblea de Madrid establece en sus artículos 208 a 211 las comparecencias en la Cámara de Vallecas. Al haber dejado Arenillas de ser diputada, la normativa establece que debería acudir como persona externa que no forma parte del Parlamento madrileño y, en este sentido, no sería obligatoria su personación en caso de que la petición de Vox saliera adelante.

Más Madrid cesó a la ya exdiputada Loreto Arenillas tras su negativa a dimitir por las explicaciones dadas en relación a un presunto caso de violencia sexual protagonizado por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que a su juicio no se correspondía con la realidad de los hechos.

En un comunicado Más Madrid explicaba que hace un año la diputada Arenillas tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón en los que una mujer le acusó de tocarle el culo. Por su parte, la exdiputada entregó su acta en la Asamblea de Madrid, anunció que abandonaba el partido y aseguraba que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, conocía el caso en 2023.

"La señora Arenillas está acusando y está señalando a líderes de este partido, esos partidos que salen a gritar el 8 de marzo en defensa de las mujeres únicamente para utilizarnos, ya lo hemos visto, política y electoralmente, cuando luego vemos que en sus filas hacen lo contrario. Nosotros queremos saber quiénes lo sabían y queremos que estas organizaciones falsarias, corruptas, moral y políticamente se disuelvan. Es lo único que queremos", ha subrayado Moñino.

Al hilo, ha apuntado que el Grupo Parlamentario está estudiando "cómo articular" esa comparecencia y ha cargado contra Más Madrid por ausentarse de la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces para no dar explicaciones. Antes de conocerse el cese de Arenillas, la formación ya anunció el viernes que había pedido su comparecencia en la Comisión de Mujer.

DISOLVER SU FORMACIÓN

"Han reconocido que conocían esta información desde hace más de un año. Han reconocido que callaron y que ocultaron esta información y han reconocido que no tomaron ni una sola medida para ayudar a las mujeres acosadas sexualmente por sus machitos alfa. Es más, extorsionaron para que no denunciasen. Se han comportado sin duda como una banda criminal y lo único que deben hacer es disolver sus formaciones y pedir perdón a todos los españoles", ha explicado la portavoz de Vox en la Asamblea.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de explicaciones por parte de la formación liderada en la región por Manuela Bergerot. "No puede ser que los mismos que quieren erradicar la prostitución luego sean los clientes VIP en aquellos locales de lucecitas rojas", ha apuntado Moñino, que ha indicado que un partido que tiene que dar "un curso a alguien para que no acose sexualmente a las mujeres o para que no coaccione a las víctimas de una violación" es que "está podrido moralmente".

LOBATO: "DONDE TIENE QUE IR ES A COMISARÍA"

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha subrayado que donde Arenillas debería haber ido es a "comisaría" cuando tuvo conocimiento de estos hechos y ha cargado contra Vox, "el partido que viene de la corrupción, que tiene más delincuentes por diputado que ningún otro", y le ha pedido ser "más coherente".

"Yo no sé si tiene que ir a la Comisión de Mujer, a la Comisión de Igualdad, lo que tiene que ir es a una comisaría. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer en el minuto uno cualquiera que supiera un mínimo dato sobre que se ha producido violencia machista", ha recalcado.

Al hilo, ha reclamado "responsabilidades políticas" a Más Madrid, "que se asumen con las dimisiones", pero también, "sea un partido u otro", denuncias en las comisarías. "Las mujeres que sufren esta violencia machista lo que necesitan es ver que hay denuncias, que hay procesos y que hay condenas a quienes agreden a las mujeres por su condición sexual", ha defendido.

Finalmente, desde el PP, su portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que su formación con mayoría absoluta en la Asamblea, ha apuntado que esperarán a ver cómo articula Vox esta petición, que en cualquier caso "estudiarán".

"Ella ya ha asumido las responsabilidades dimitiendo de esta Asamblea. Ya no forma parte de esta Cámara y se ha ido", ha indicado Díaz-Pache, quien ha apuntado que la ya exdiputada "se estaba encargando de que la víctima no hablase porque el valor político de Íñigo Errejón era más importante que el valor político para ellos de defender a una víctima".

Al hilo, ha apuntado, Arenillas ha "señalado" a la persona a la que informó, la secretaria de Organización de Más Madrid en ese momento, Manuela Bergerot", que "no recogió ese guante para defender a una víctima y lo que hizo fue tratar de taparlo".

"No hicieron lo que tenían que hacer, no fueron coherentes con su discurso. Lo que espero es que ahora sean consecuentes con lo que debe pasar a partir de ahora y Manuela Bergerot y Mónica García asuman las consecuencias políticas que piden a todos los demás", ha zanjado.