Vox propone celebrar plenos en julio después de "mucho tiempo" sin control al Gobierno

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto este martes en la Junta de Portavoces que se celebren plenos en julio, además de la última semana de mayo y junio, ya que considera que han estado "mucho tiempo sin Sesión de Control al Gobierno" y deben dar "ejemplo" a los madrileños.

En rueda de prensa telemática, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Monasterio ha destacado el "esfuerzo increíble" que están demostrando todos los madrileños en sus trabajos y los políticos tienen que dar "ejemplo".

Ha recordado que en la Asamblea de Madrid solicitaron que se redujesen consejerías del Gobierno regional para reducir el gasto político y poner esos recursos al servicio de los madrileños, para la sanidad pública, para comprar respiradores, pagar a los sanitarios o indemnizar a aquellas familias que han perdido a algún familiar y para dotar de recursos a la educación.

También, la portavoz de Vox ha solicitado que se cree una comisión de presupuestos de emergencia, algo que dice que no ha sido aprobado ni por PP, ni Cs ni PSOE que sí se han puesto de acuerdo "para celebrar otras comisiones de vivienda o discapacidad". "Hace falta un presupuestos de emergencia y no entendemos por qué PP, Cs y PSOE no le dan importancia a que se resuelvan los problemas actuales", ha lanzado.